Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

SJDH abre 78 vagas de nível médio e superior com salários de até R$ 3,8 mil

Vagas são para áreas como Administração, Contabilidade e Ciências Jurídicas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 12 de maio de 2026 às 11:00

Concurso público
Concurso público Crédito: Freepik

A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Bahia (SJDH) abre, nesta terça-feira (12), as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação de pessoal por tempo determinado, em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).

Ao todo, são oferecidas 78 vagas, sendo 25 para nível médio e 53 para nível superior, com salários entre R$ 3.170,32 e R$ 3.810,40.

SJDH abre 78 vagas de nível médio e superior com salários de até R$ 3,8 mil; veja áreas

As oportunidades são destinadas às áreas de Administração, Contabilidade, Ciências Jurídicas por Reprodução
Serviço Social, Psicologia, Comunicação Social por Alberto Maraux/SSP
Ciências Sociais, Tecnologia da Informação por Freepik
Arquivologia, Design por Shutterstock
Pedagogia, Letras e Técnico Administrativo. por Shutterstock
1 de 5
As oportunidades são destinadas às áreas de Administração, Contabilidade, Ciências Jurídicas por Reprodução

A contratação terá validade de 36 meses, com possibilidade de renovação por igual período.

Para participar do processo seletivo, o candidato deve acessar o site da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Bahia e preencher o formulário de inscrição. A seleção será realizada em etapa única, por meio de avaliação curricular, de caráter eliminatório e classificatório.

As inscrições poderão ser feitas até as 23h59 de sábado (16). Já o resultado final será divulgado no dia 19 de junho, no Diário Oficial do Estado. 

Tags:

Emprego

Mais recentes

Imagem - Camareira de pousada é presa por furtar hóspedes em destino turístico na Bahia

Camareira de pousada é presa por furtar hóspedes em destino turístico na Bahia
Imagem - Investimento em alta: Salvador recebe evento para ensinar como lucrar com imóveis de leilão

Investimento em alta: Salvador recebe evento para ensinar como lucrar com imóveis de leilão
Imagem - ‘Acordei desesperado’: trabalhador conta momento de pânico antes de ônibus tombar na BR-324

‘Acordei desesperado’: trabalhador conta momento de pânico antes de ônibus tombar na BR-324