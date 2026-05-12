EMPREGO

SJDH abre 78 vagas de nível médio e superior com salários de até R$ 3,8 mil

Vagas são para áreas como Administração, Contabilidade e Ciências Jurídicas

Esther Morais

Publicado em 12 de maio de 2026 às 11:00

Concurso público Crédito: Freepik

A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Bahia (SJDH) abre, nesta terça-feira (12), as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação de pessoal por tempo determinado, em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).

Ao todo, são oferecidas 78 vagas, sendo 25 para nível médio e 53 para nível superior, com salários entre R$ 3.170,32 e R$ 3.810,40.

SJDH abre 78 vagas de nível médio e superior com salários de até R$ 3,8 mil; veja áreas 1 de 5

A contratação terá validade de 36 meses, com possibilidade de renovação por igual período.

Para participar do processo seletivo, o candidato deve acessar o site da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Bahia e preencher o formulário de inscrição. A seleção será realizada em etapa única, por meio de avaliação curricular, de caráter eliminatório e classificatório.