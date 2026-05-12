IMOBILIÁRIA

Investimento em alta: Salvador recebe evento para ensinar como lucrar com imóveis de leilão

Número de propriedades ofertadas em leilões cresceu nos últimos anos e atrai investidores

Carol Neves

Publicado em 12 de maio de 2026 às 11:16

Investidores procuram alternativas Crédito: Divulgação

Com a valorização dos imóveis e o aquecimento do mercado imobiliário, os leilões de propriedades vêm atraindo cada vez mais investidores em Salvador e em diversas cidades brasileiras. A possibilidade de adquirir imóveis por valores abaixo do mercado tem impulsionado o interesse de quem busca retorno financeiro, renda com aluguel ou ampliação do patrimônio.

Dados da Associação Brasileira de Mutuários da Habitação (ABMH) e de plataformas do setor indicam que a oferta de imóveis em leilões aumentou mais de 35% somente em 2025. Um levantamento da Mega Leilões também aponta crescimento expressivo no país: o número de imóveis leiloados passou de cerca de 7 mil em 2022 para mais de 25 mil em 2024.

Especialistas atribuem esse avanço à digitalização das plataformas, ao aumento da segurança jurídica e à procura por investimentos considerados mais rentáveis. O cenário ajudou a tornar os leilões mais acessíveis a um público que antes tinha pouca participação nesse mercado.

Segundo o advogado e investidor imobiliário Pedro Carneiro Sales, o aumento da procura está ligado ao interesse de investidores em ampliar as margens de retorno no setor imobiliário.

“Muita gente passou a enxergar os leilões como oportunidade estratégica de investimento. Hoje existe um público buscando imóveis para revenda, locação e formação de patrimônio, mas é importante entender que esse mercado exige análise jurídica, conhecimento mercadológico e planejamento para evitar prejuízos”, afirma.

Apesar do potencial de lucro, especialistas alertam que os leilões exigem cautela. Entre os principais desafios estão imóveis ocupados, dívidas associadas ao bem, pendências judiciais e situações em que não há possibilidade de visita antes da compra.

“Existe um potencial de rentabilidade muito atrativo, mas o investidor precisa saber exatamente onde está entrando. Informação, análise de mercado e segurança jurídica fazem toda a diferença nesse tipo de operação”, reforça Pedro.

Workshop em Salvador vai abordar oportunidades em leilões

Com o crescimento do interesse pelo tema, Salvador receberá no dia 30 de maio o workshop Primeiro Lance, voltado a pessoas que desejam entender de forma prática como funciona o mercado de leilões imobiliários.

O evento contará com análise de imóveis reais, estudos de caso e simulações de lances ao vivo. Também serão discutidos aspectos jurídicos, avaliação de mercado e estratégias utilizadas por investidores do setor.