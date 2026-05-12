Camareira de pousada é presa por furtar hóspedes em destino turístico na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 12 de maio de 2026 às 11:51
Uma camareira de uma pousada em Porto Seguro, no sul da Bahia, foi presa na segunda-feira (11) por furtar pertences de hóspedes. Com ela, os policiais localizaram bolsas, vestidos, joias e bijuterias pertencentes às vítimas.
Segundo as investigações realizadas pela Delegacia de Proteção ao Turista de Porto Seguro (Deltur), parte dos objetos furtados foi identificada em fotografias publicadas pela investigada nas redes sociais.
Porto Seguro é um dos destinos mais buscados
Em interrogatório, a mulher confessou a autoria dos furtos ocorridos. Os bens recuperados pertencem a quatro vítimas e serão devolvidos após os procedimentos legais. A suspeita permanece custodiada à disposição do Poder Judiciário.