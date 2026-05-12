Camareira de pousada é presa por furtar hóspedes em destino turístico na Bahia

Policiais localizaram bolsas, vestidos, joias e bijuterias pertencentes às vítimas

  • Esther Morais

Publicado em 12 de maio de 2026 às 11:51

Porto Seguro Crédito: Divulgação

Uma camareira de uma pousada em Porto Seguro, no sul da Bahia, foi presa na segunda-feira (11) por furtar pertences de hóspedes. Com ela, os policiais localizaram bolsas, vestidos, joias e bijuterias pertencentes às vítimas.

Segundo as investigações realizadas pela Delegacia de Proteção ao Turista de Porto Seguro (Deltur), parte dos objetos furtados foi identificada em fotografias publicadas pela investigada nas redes sociais.

Em interrogatório, a mulher confessou a autoria dos furtos ocorridos. Os bens recuperados pertencem a quatro vítimas e serão devolvidos após os procedimentos legais. A suspeita permanece custodiada à disposição do Poder Judiciário.

