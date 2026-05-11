Segundo suspeito de participar da morte de motociclista na Pituba é preso

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Millena Marques
Publicado em 11 de maio de 2026 às 14:45
Um segundo suspeito de participação no latrocínio que matou Camila dos Santos Souza, de 30 anos, foi preso na noite de sábado (9), em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O crime aconteceu na sexta-feira (8), na Pituba.
De acordo com a Polícia Civil, o homem, de 22 anos, foi preso o bairro de Vila de Abrantes por tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Após ser flagrado por policiais militares na BA-099, o suspeito confessou envolvimento no latrocínio da motociclista.
Mulher de 31 anos morreu em queda de moto na Pituba
Um homem de 19 anos foi preso em flagrante na sexta-feira (8). A prisão ocorreu menos de 24 horas após o crime.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito compareceu à delegacia acompanhado de um familiar para registrar uma suposta ocorrência de furto de motocicleta. Durante a conversa com os policiais, porém, ele apresentou contradições e acabou confessando que a comunicação era falsa. Segundo a investigação, a motocicleta havia sido utilizada na ação criminosa.
As investigações são conduzidas pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). Conforme apurado pela unidade, Camila foi abordada durante uma tentativa de roubo praticada por homens em motocicletas.
A causa da morte da vítima será esclarecida após a conclusão dos laudos periciais do Departamento de Polícia Técnica (DPT).
Após confessar participação no crime, o suspeito foi autuado em flagrante e encaminhado às autoridades competentes. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar e localizar os demais envolvidos, além de esclarecer a dinâmica do crime.