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Segundo suspeito de participar da morte de motociclista na Pituba é preso

Homem foi detido em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de maio de 2026 às 14:45

Camila dos Santos Souza seguia para o trabalho
Camila dos Santos Souza seguia para o trabalho Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um segundo suspeito de participação no latrocínio que matou Camila dos Santos Souza, de 30 anos, foi preso na noite de sábado (9), em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O crime aconteceu na sexta-feira (8), na Pituba.

De acordo com a Polícia Civil, o homem, de 22 anos, foi preso o bairro de Vila de Abrantes por tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Após ser flagrado por policiais militares na BA-099, o suspeito confessou envolvimento no latrocínio da motociclista.

Mulher de 31 anos morreu em queda de moto na Pituba

Camila dos Santos Souza tinha 31 anos por Reprodução
Mulher sofreu acidente de moto por Reprodução/TV bahia
Itens da bolsa da motociclista ficaram no chão por Reprodução/TV Bahia
Mulher caiu de moto por Reprodução/TV Bahia
Mulher caiu de moto por Reprodução/TV Bahia
Nada foi levado por Reprodução/TV Bahia
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Camila dos Santos Souza tinha 31 anos por Reprodução

Prisão do primeiro suspeito

Um homem de 19 anos foi preso em flagrante na sexta-feira (8). A prisão ocorreu menos de 24 horas após o crime.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito compareceu à delegacia acompanhado de um familiar para registrar uma suposta ocorrência de furto de motocicleta. Durante a conversa com os policiais, porém, ele apresentou contradições e acabou confessando que a comunicação era falsa. Segundo a investigação, a motocicleta havia sido utilizada na ação criminosa.

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Quem era a motociclista que morreu em acidente ao fugir de assalto em Salvador

As investigações são conduzidas pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). Conforme apurado pela unidade, Camila foi abordada durante uma tentativa de roubo praticada por homens em motocicletas.

A causa da morte da vítima será esclarecida após a conclusão dos laudos periciais do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Após confessar participação no crime, o suspeito foi autuado em flagrante e encaminhado às autoridades competentes. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar e localizar os demais envolvidos, além de esclarecer a dinâmica do crime.

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Bahia Salvador

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