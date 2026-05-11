POLÍCIA

Segundo suspeito de participar da morte de motociclista na Pituba é preso

Homem foi detido em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador

Millena Marques

Publicado em 11 de maio de 2026 às 14:45

Camila dos Santos Souza seguia para o trabalho Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um segundo suspeito de participação no latrocínio que matou Camila dos Santos Souza, de 30 anos, foi preso na noite de sábado (9), em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O crime aconteceu na sexta-feira (8), na Pituba.

De acordo com a Polícia Civil, o homem, de 22 anos, foi preso o bairro de Vila de Abrantes por tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Após ser flagrado por policiais militares na BA-099, o suspeito confessou envolvimento no latrocínio da motociclista.

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Prisão do primeiro suspeito

Um homem de 19 anos foi preso em flagrante na sexta-feira (8). A prisão ocorreu menos de 24 horas após o crime.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito compareceu à delegacia acompanhado de um familiar para registrar uma suposta ocorrência de furto de motocicleta. Durante a conversa com os policiais, porém, ele apresentou contradições e acabou confessando que a comunicação era falsa. Segundo a investigação, a motocicleta havia sido utilizada na ação criminosa.

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As investigações são conduzidas pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). Conforme apurado pela unidade, Camila foi abordada durante uma tentativa de roubo praticada por homens em motocicletas.

A causa da morte da vítima será esclarecida após a conclusão dos laudos periciais do Departamento de Polícia Técnica (DPT).