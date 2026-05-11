Shopping de Salvador terá sala exclusiva para vacinação contra gripe

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Maysa Polcri
Publicado em 11 de maio de 2026 às 14:55
Uma sala exclusiva de vacinação contra Influenza será instalada no Salvador Norte Shopping, no bairro de São Cristóvão, nesta segunda-feira (11). O local seguirá em funcionamento até o dia 22 de maio.
O objetivo é ampliar o acesso da população à vacina contra a gripe e reforçar a proteção durante o período de maior circulação de vírus respiratórios, segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador.
A sala funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, exclusivamente para aplicação da vacina contra a gripe em pessoas do grupo prioritário com idade a partir de 12 anos (veja abaixo).
As crianças com idade inferior deverão ser vacinadas em uma das 162 salas de vacinação espalhadas pela capital baiana, que seguem realizando atendimento regular conforme o Calendário Básico de Vacinação.
A coordenadora de imunização da SMS, Doiane Lemos, destaca a importância da estratégia para ampliar a cobertura vacinal na cidade.“Quando a vacinação encontra a rotina das pessoas, a adesão acontece de forma muito mais natural. Às vezes, a correria do dia a dia acaba adiando um cuidado importante. Por isso, levar a vacina para dentro de um shopping também é uma forma de lembrar que se proteger contra a gripe pode ser simples, rápido e acessível”, reforça.
Localização: piso L2, próximo à loja Renner.
Funcionamento: entre segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
Gestantes
Idosos com 60 anos ou mais de idade
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Trabalhadores Portuários
Trabalhadores dos Correios
Funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas
Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade.