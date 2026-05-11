SUSTENTABILIDADE

Refinaria de Mataripe acelera agenda ambiental

Unidade industrial é destaque em uso eficiente de recursos e marco inédito em resíduos

Donaldson Gomes

Publicado em 11 de maio de 2026 às 15:42

Central de Resíduos da Refinaria de Maratipe, que reduziu em 93,12% os resíduos desviados de aterro Crédito: Divulgação Acelen

A Acelen, empresa de energia do Mubadala Capital responsável pela gestão da Refinaria de Mataripe, foi criada com o compromisso de contribuir para a transição energética e vem avançando com foco no uso responsável dos recursos naturais e na geração de impacto positivo.

Na Refinaria de Mataripe, as melhorias incluem a redução do consumo de água em 23,8%, passando de 1.684 m³/h, em 2022, para 1.284 m³/h, em 2025. Uma economia de 400 m³/h equivale ao abastecimento de uma cidade de cerca de 80 mil habitantes, mais do que a população de Irecê, segundo dados do IBGE e do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) do Ministério das Cidades. Além disso, entre 2022 e 2025, ampliou o índice de reuso hídrico de 37% para 56%, o maior já registrado pela unidade.

Na gestão de resíduos, a Refinaria de Mataripe alcançou, em 2025, 93,12% de resíduos desviados de aterro, resultado que garantiu à unidade a Categoria Prata no Ranking da Certificação Aterro Zero – Zero Resíduos. O nível Prata é concedido a operações que desviam entre 91,1% e 95% do total gerado. A refinaria gerou 27.940 toneladas de resíduos, dos quais 26.018 toneladas foram destinadas a alternativas ambientalmente mais sustentáveis, como reciclagem, reaproveitamento e recuperação energética.

Economia registrada em Mataripe equivale ao abastecimento de uma cidade de cerca de 80 mil habitantes Crédito: Divulgação Acelen

A conquista reforça a trajetória contínua de melhoria no desempenho ambiental da companhia e evidencia a atuação focada na redução de emissões, por meio da adoção de práticas cada vez mais eficientes e sustentáveis em suas operações.

As iniciativas também incluem ações de preservação ambiental, com mutirões de limpeza e replantio que já retiraram quase 8 toneladas de resíduos de praias e manguezais e promoveram o plantio de mais de 8.400 mudas de mangue e a recuperação de corais, contribuindo para a preservação da biodiversidade.