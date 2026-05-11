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Cine Glauber Rocha limita acesso a famoso terraço de Salvador

Vídeo de influenciador sobre o assunto repercutiu nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 11 de maio de 2026 às 15:59

Cine Glauber Rocha
Cine Glauber Rocha fica localizado no Centro Histórico da capital baiana Crédito: Divulgação

O Cine Glauber Rocha, localizado em frente à Praça Castro Alves, no Centro de Salvador, passou a limitar o acesso de visitantes ao famoso terraço do espaço. Há cerca de três semanas, o acesso só é permitido aos clientes que comprarem ingressos para assistir a algum dos filmes exibidos. 

A informação foi confirmada ao CORREIO pela direção do Cine Glauber Rocha. A razão para a nova medida não foi detalhada até esta publicação, mas o espaço segue aberto. 

Cine Glauber Rocha

Wagner Moura, O Kannalha e Daniela Mercury agitam Cine Glauber Rocha em noite de pré-estreia por Reprodução
Wagner Moura, O Kannalha e Daniela Mercury agitam Cine Glauber Rocha em noite de pré-estreia por Reprodução
Wagner Moura, O Kannalha e Daniela Mercury agitam Cine Glauber Rocha em noite de pré-estreia por Reprodução
Wagner Moura, O Kannalha e Daniela Mercury agitam Cine Glauber Rocha em noite de pré-estreia por Reprodução
Cine Glauber Rocha por Divulgação
Cine Glauber Rocha por Betto Jr./ Secom
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Wagner Moura, O Kannalha e Daniela Mercury agitam Cine Glauber Rocha em noite de pré-estreia por Reprodução

Um vídeo publicado pelo influenciador Marcelo Filho, conhecido como Ruivo Baiano, criticando a medida repercutiu no último final de semana. “Vim hoje [sábado] aqui esperar uma amiga e fui tentar subir lá no terraço e disseram que não [poderia entrar], só se tivesse ingresso. Então, é isso: agora só pode entrar se tiver ingresso", falou o influenciador. Os ingressos são vendidos por valores a partir de R$ 9. 

Ele ainda questionou a cobrança pelo fato de o cinema ser vinculado à Secretaria de Cultura do Estado (Secult) cedido à iniciativa privada. O CORREIO questionou a direção do Cine Glauber Rocha sobre isso e aguarda retorno. 

Nos comentários da publicação, visitantes do espaço divergem nas opiniões. "E tá errado, é? Ou vocês acham que pra manter o espaço o dinheiro brota do chão? Não é porque não paga aluguel que não há outros custos… Quem quiser ir, paga. Quem não tem como, não vai. Simples", escreveu uma pessoa. 

Outro visitante disse não concordar com a medida. "Vão botar uma cancela no Centro Histórico qualquer dia desses. Primeiro sucateiam, depois compram barato, reformam com incentivo público e expulsam quem sustenta a memória viva do lugar", disse.

Com vista para a Baía de Todos-os-Santos, o terraço é um dos mais famosos da capital baiana. O espaço recebe apresentações musicais e eventos, como a sessão de exibição do filme O Agente Secreto, em fevereiro deste ano. Também foi palco de um vídeo gravado em 2017 que viralizou na época. Nele, o ator Thiago Marinho brincou com a mudança de tempo em Salvador, comparando com o fim do mundo

Inaugurado em dezembro de 1919, na Praça Castro Alves, com o nome de Kursaal Baiano, o cinema é um dos mais tradicionais do Brasil. Foi renomeado de Cine Guarani e, depois, Cine Glauber Rocha, em 1981, em homenagem ao maior cineasta brasileiro, morto naquele ano.

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