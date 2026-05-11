DESCONTO

GOL oferece cupom exclusivo para ingressos da turnê “Djavanear 50 anos. Só Sucessos”; veja como adquirir

Em Salvador, show de Djavan acontece no dia 23 de maio, na Arena Fonte Nova

Millena Marques

Publicado em 11 de maio de 2026 às 15:27

Djavan em "Improviso" Crédito: Divulgação

A GOL Linhas Aéreas anuncia o patrocínio da turnê “Djavanear 50 anos. Só Sucessos”, celebrando a trajetória de um dos maiores nomes da música nacional. Como companhia aérea oficial do projeto, a GOL disponibiliza um cupom exclusivo para clientes que desejam adquirir ingressos para a turnê.

O código “GOLDJAVANEAR20”, de uso limitado, concede 20% de desconto na aquisição de ingressos em todas as praças, feitas pelo site oficial da turnê.

Com apresentações em 11 cidades brasileiras ao longo de 2026, a turnê percorre importantes hubs da Companhia, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Salvador, reforçando o papel da GOL como facilitadora de conexões entre pessoas, destinos e experiências. A turnê “Djavanear 50 anos. Só Sucessos” é uma realização Live Nation Brasil e Luanda Promoções. Em Salvador, o show acontecerá no dia 23 de maio, na Arena Fonte Nova.

Djavan em "Improviso" 1 de 13

“Ser a companhia aérea oficial da turnê de 50 anos de Djavan reforça o papel da GOL como uma marca brasileira conectada à sua cultura. Ao lado de um dos maiores artistas do país, celebramos a brasilidade enquanto ampliamos conexões entre destinos, pessoas e experiências”, afirma Patrícia Pessoa, diretora de Marketing da GOL.

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