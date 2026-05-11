GOL oferece cupom exclusivo para ingressos da turnê “Djavanear 50 anos. Só Sucessos”; veja como adquirir

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Millena Marques
Publicado em 11 de maio de 2026 às 15:27
A GOL Linhas Aéreas anuncia o patrocínio da turnê “Djavanear 50 anos. Só Sucessos”, celebrando a trajetória de um dos maiores nomes da música nacional. Como companhia aérea oficial do projeto, a GOL disponibiliza um cupom exclusivo para clientes que desejam adquirir ingressos para a turnê.
O código “GOLDJAVANEAR20”, de uso limitado, concede 20% de desconto na aquisição de ingressos em todas as praças, feitas pelo site oficial da turnê.
Com apresentações em 11 cidades brasileiras ao longo de 2026, a turnê percorre importantes hubs da Companhia, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Salvador, reforçando o papel da GOL como facilitadora de conexões entre pessoas, destinos e experiências. A turnê “Djavanear 50 anos. Só Sucessos” é uma realização Live Nation Brasil e Luanda Promoções. Em Salvador, o show acontecerá no dia 23 de maio, na Arena Fonte Nova.
Djavan em "Improviso"
“Ser a companhia aérea oficial da turnê de 50 anos de Djavan reforça o papel da GOL como uma marca brasileira conectada à sua cultura. Ao lado de um dos maiores artistas do país, celebramos a brasilidade enquanto ampliamos conexões entre destinos, pessoas e experiências”, afirma Patrícia Pessoa, diretora de Marketing da GOL.
GOL
A GOL, companhia aérea mais pontual do Brasil, faz parte do Grupo Abra e, desde sua fundação em 2001, segue o propósito de "Ser a Primeira para Todos", democratizando o acesso à aviação com soluções inteligentes que encantam mais de 30 milhões de clientes por ano. A Companhia conta com um time de mais de 16 mil profissionais focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 146 aeronaves Boeing 737. Com alianças com Avianca, American Airlines e Air France-KLM, a GOL disponibiliza aos seus passageiros mais de 60 acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. A Smiles, que é o maior programa de fidelidade do país e oferece uma plataforma completa de viagens, e a GOLLOG, que hoje é a maior operação cargueira regular do Brasil, também fazem parte do ecossistema da GOL.