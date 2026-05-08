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Companhia aérea brasileira lidera em pontualidade e se destaca entre as três melhores da América Latina

Resultado tem como base o ranking “On-Time Performance”, da Cirium

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 8 de maio de 2026 às 17:56

Gol Linhas Aéreas
Gol Linhas Aéreas Crédito: Reprodução

A GOL Linhas Aéreas voltou a ser reconhecida como a companhia aérea mais pontual do Brasil e ficou entre as três melhores da América Latina em 2025, segundo o ranking “On-Time Performance”, da Cirium, empresa global especializada em análise de dados da aviação. A companhia também recebeu reconhecimento da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) pelo desempenho operacional.

O selo da Cirium foi entregue na sede da empresa, em São Paulo, em cerimônia que reuniu o CEO da GOL, Celso Ferrer, o vice-presidente de Operações, Albert Pérez, e o Chief Industry Officer da Cirium, Mike Malik, responsável pela premiação.

De acordo com a companhia, o reconhecimento ocorre em um momento de expansão da operação. Em 2025, a GOL realizou a maior alta temporada de verão de sua história, além de inaugurar novos destinos internacionais e ampliar o número de bases atendidas. Segurança e pontualidade foram apontadas como prioridades da operação.

“Receber esse reconhecimento da Cirium é motivo de grande orgulho para todos nós. A pontualidade é um dos pilares da nossa operação e um compromisso direto com o tempo dos nossos Clientes. Estar entre as companhias mais pontuais da América Latina e, como consequência, na liderança no Brasil, demonstra a consistência do nosso trabalho e a dedicação dos nossos times”, afirmou o CEO da companhia, Celso Ferrer.

Segundo a empresa, os resultados são atribuídos ao programa de excelência operacional “GOL ON”, criado em 2023. A iniciativa reúne diferentes áreas da companhia para simplificar processos e acelerar a resolução de problemas, utilizando metodologias como Lean e práticas de agilidade operacional.

Para Albert Pérez, vice-presidente de Operações, a pontualidade tem impacto direto na relação de confiança com os passageiros. “Essa conquista, reconhecida pela maior plataforma de dados aeronáuticos do mundo, vem do esforço conjunto de todo o time de operações. Sabemos a importância da pontualidade para estabelecer confiança com quem escolhe voar conosco”, disse.

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Como parte da estratégia para apresentar os bastidores da operação, a companhia lançou neste ano a websérie “Por Trás da Pontualidade”, disponível no LinkedIn da empresa. Nos episódios, executivos e colaboradores detalham processos operacionais e de planejamento que contribuíram para os resultados alcançados.

Representando a Cirium, Mike Malik destacou o empenho das companhias aéreas em manter altos índices operacionais. “A Cirium é líder global em dados aeronáuticos e tem o compromisso de reconhecer companhias com as melhores práticas operacionais. Valorizar a dedicação e o esforço das empresas ao redor do mundo é parte essencial do nosso trabalho”, afirmou.

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