BRASIL

Após mandar recolher produtos, Vigilância investiga se fábrica da Ypê foi contaminada por esgoto

Anvisa determinou o recolhimento de produtos da marca na quinta-feira (7)

Maysa Polcri

Publicado em 8 de maio de 2026 às 16:08

Detergentes Ypê Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão de itens com lotes terminados no número “1” de produtos da marca Ypê após uma fiscalização identificar falhas no controle de qualidade em uma fábrica da Química Amparo, no interior de São Paulo. A recomendação para quem tiver os produtos em casa é suspender imediatamente o uso.

Além de avisar aos consumidores sobre os riscos, uma outra missão está em curso: descobrir o que motivou a contaminação por bactérias do tipo Pseudomonas aeruginosa. Ao jornal O Globo, o diretor do Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo (CVS), Manoel Lara, disse que é investigada a hipótese de um rompimento em estrutura para escoamento de esgoto ter contaminado o reservatório de água usado nos produtos.

Ele contou ainda que fiscalizações realizadas em novembro do ano passado na fábrica constataram irregularidades na fabricação dos produtos. "Na inspeção foram detectadas falhas nas boas práticas de processamento de produtos. Tinha tanto falhas documentais quanto falhas relacionadas à questão de higiene e limpeza das áreas de produção. De alguma forma, essas falhas poderiam estar ligadas a essa contaminação por Pseudomonas", detalhou ao jornal.

A empresa não teria sido capaz de resolver os problemas identificados e, por isso, foi determinado o fechamento de uma linha de produção da fábrica da Ypê em Amparo. Classificada pela Anvisa como uma ameaça à saúde pública no Brasil, a Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria multirresistente a antibióticos. O microrganismo pode causas infecções graves no sangue, pulmões e trato urinário.

A Agência de Vigilância Sanitária determinou a suspensão de fabricação, comercialização, distribuição e uso dos produtos. De acordo com o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de São Paulo, os consumidores que compraram estes itens têm direito a reaver os valores pagos de volta ou trocar por outros itens que estejam em perfeitas condições de uso.

Em nota, a Ypê afirma que "vem realizando análises técnicas e avaliações complementares, incluindo testes e laudos independentes, que seguem sendo apresentados às autoridades competentes, reforçando o compromisso da empresa com a qualidade, a segurança e a conformidade regulatória dos seus produtos".

A empresa diz ainda que se compromete a incorporar imediatamente eventuais aprimoramentos e recomendações regulatórias da agência ao seu Plano de Ação e Conformidade Regulatória, desenvolvido em conjunto com a Anvisa desde dezembro de 2025.

"A Ypê reafirma seu compromisso permanente com a segurança, a qualidade e a transparência, permanecendo à disposição da autoridade sanitária, da imprensa, dos parceiros comerciais e dos consumidores para quaisquer esclarecimentos adicionais", acrescenta. O SAC da empresa está disponível através do telefone 0800 1300 544 para contato em caso de dúvidas.

Ao todo, 23 produtos entre detergentes, desinfetantes e lava-roupas líquidos foram incluídos no recolhimento. Os itens afetados possuem lote terminado com o número 1, o que é possível conferir nas embalagens. Veja abaixo quais são:

Detergentes e lava-louças 1 de 7

Lava-roupas Líquidos (Linha Tixan e Ypê): 1 de 11

Desinfetantes das marcas Bak e Atol 1 de 4

O que diz a Ypê

"A Ypê informa que recebeu a determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) referente à suspensão da comercialização, do uso e ao recolhimento de produtos das categorias lava-louças, lava-louças concentrado, lava-roupas líquido e desinfetantes, fabricados em uma de suas unidades e identificados pelos lotes de final 1.

A companhia esclarece que está colaborando integralmente com a Anvisa e conduzindo todas as ações necessárias com máxima prioridade, responsabilidade e transparência.

A Ypê vem realizando análises técnicas e avaliações complementares, incluindo testes e laudos independentes, que seguem sendo apresentados às autoridades competentes, reforçando o compromisso da empresa com a qualidade, a segurança e a conformidade regulatória dos seus produtos, e se compromete a incorporar imediatamente eventuais aprimoramentos e recomendações regulatórias da agência ao seu Plano de Ação e Conformidade Regulatória, desenvolvido em conjunto com a Anvisa desde dezembro de 2025.