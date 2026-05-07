FISCALIZAÇÃO

Infecção grave e alta taxa de mortalidade: o que a bactéria encontrada nos produtos Ypê pode causar

Anvisa proibiu fabricação e comercialização de produtos de todos os lotes com numeração final 1

Millena Marques

Publicado em 7 de maio de 2026 às 14:57

Ypê Crédito: Reprodução/Ypê

A contaminação por Pseudomonas aeruginosa, bactéria perigosa para imunossuprimidos, motivou a Anvisa a proibir a fabricação e exigir o recolhimento de 24 produtos da marca Ypê.

Classificada pela Anvisa como uma ameaça à saúde pública no Brasil, a Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria multirresistente a antibióticos. O microrganismo provoca infecções graves no sangue, pulmões e trato urinário, além de apresentar alta taxa de mortalidade e dificuldade de tratamento.

A bactéria vive no solo e na água, atingindo principalmente pessoas internadas, com feridas abertas ou com o sistema imunológico comprometido. Em 2025, o Ministério da Saúde emitiu um alerta sobre o aumento de casos de resistência a medicamentos no país, situação que amplia os riscos em ambientes hospitalares úmidos.

Veja lista (somente os lotes que terminam com o número 1, dos produtos abaixo estão afetados) 1 de 5

Proibição

A Anvisa determinou, nesta quinta-feira (7), o recolhimento de detergente, sabão líquido para roupas e desinfetante da marca Ypê, de todos os lotes com numeração final 1. Os itens foram fabricados pela empresa Química Amparo (CNPJ 43.461.789/0001-90), na unidade localizada em Amparo, em São Paulo.

A medida inclui ainda a suspensão da fabricação, a comercialização, a distribuição e o uso dos produtos.

A decisão foi tomada a partir de avaliação técnica de risco sanitário, conduzida pela Anvisa em articulação com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), após inspeção conjunta realizada com o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo (CVS-SP) e a Vigilância Sanitária de Amparo (Visa-Amparo) na última semana.

Em nota ao g1, a Ypê contestou a decisão da Anvisa. Segundo a companhia, os produtos são seguros e não representam qualquer risco ao consumidor. "A Ypê reafirma seu compromisso com a qualidade, a segurança e a transparência e permanece à disposição da autoridade sanitária, da imprensa e dos consumidores para quaisquer esclarecimentos", diz trecho do comunicado.

Nota do Ypê na íntegra

"A Ypê esclarece que possui fundamentação científica robusta, baseada em testes e laudos técnicos independentes, atestando que seus produtos das categorias lava-louças, lava-louças concentrado, lava-roupas líquido, e desinfetante são seguros e não representam qualquer risco ao consumidor.

A empresa mantém diálogo contínuo e colaborativo com a Anvisa e, com a apresentação de informações e evidências técnicas adicionais, confia plenamente na reversão da decisão no menor prazo possível.



A Ypê reafirma seu compromisso com a qualidade, a segurança e a transparência e permanece à disposição da autoridade sanitária, da imprensa e dos consumidores para quaisquer esclarecimentos.