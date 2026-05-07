CONFIRA

3ª Corrida Rústica Internacional do Agronegócio está com inscrições abertas

Corrida acontece em 12 de julho, em Petrolina

Maysa Polcri

Publicado em 7 de maio de 2026 às 16:10

Corrida acontece em Petrolina Crédito: Filipe Minussi

Estão abertas as inscrições para a 3ª Corrida Rústica Internacional do Agronegócio, que acontece em 12 de julho, em Petrolina (PE). Em sua terceira edição internacional, a prova terá percursos de 5 km e 15 km. A corrida é promovida pela Seiva do Vale.

O evento está no seu terceiro e último lote, com inscrições abertas até o dia 27 de junho e possui limite de público de 1 mil atletas. A corrida destaca-se pelo seu caráter inclusivo, com estrutura planejada para atletas de elite, corredores amadores e atletas PCD (Pessoas com Deficiência). Um dos grandes diferenciais da prova é a sua abrangência, e a organização confirmou a presença de corredores de elite do Brasil e de fora do país.

A entrega de Kits ocorrerá nos dias 10 e 11 de julho (dois dias antes da prova). A largada está prevista para às 6h30 do dia 12. "Pensamos nos mínimos detalhes para trazer uma experiência incrível. Queremos que seja um momento de lazer, de confraternização e que realmente contemple todos os públicos", afirma o organizador do evento, Mateus Almeida

Serviço

Evento: 3ª Corrida Rústica Internacional do Agronegócio da Seiva do Vale

Data da corrida: 12 de julho, às 06h30

Inscrições: Até 27 de junho (ou 1.000 vagas)