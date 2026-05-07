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Câmara aprova renovação automática da CNH para motoristas sem multas

Medida foi aprovada nesta quinta-feira (7)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de maio de 2026 às 15:29

Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Crédito: Shutterstock

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira (7), uma medida que prevê a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação para inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC).

O RNPC, conhecido como cadastro positivo de condutores, premia os motoristas que não cometeram infrações de trânsito sujeitas a pontuação nos últimos 12 meses. O cadastro já oferece descontos em tributos, pedágios, estacionamentos e seguros, além de prever a renovação sem custos da carteira de motorista.

Veja alguns valores para tirar CNH

Veja valores que já podem ser encontrados em autoescolas de Salvador por Reprodução
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Veja valores que já podem ser encontrados em autoescolas de Salvador por Reprodução

Agora, o texto segue para análise do Senado.

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O texto trata de outras mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Entre outros pontos, permite a emissão física ou digital da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a critério do condutor.

Medida do governo retira necessidade da autoescola para obtenção da CNH

CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
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CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes

A medida também prevê que os exames de aptidão física e mental e a avaliação psicológica sigam um preço público fixado por órgão de trânsito da União, com atualização anual pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Tags:

Brasil Cnh

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