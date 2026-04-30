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Anvisa proíbe consumo, comercialização e fabricação de marca de fubá; entenda por quê

Medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 30 de abril de 2026 às 14:18

Fubá Alemão
Fubá Alemão Crédito: Reprodução/Instagram

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão do fubá da marca Alemão. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de quarta-feira (29).

A decisão proíbe a comercialização, a distribuição, a fabricação, a divulgação e o consumo do produto.

A medida foi adotada porque o fabricante indicado em rótulo, a empresa Craft Alimentos Ltda, nega ter fabricado o produto, o que caracteriza origem desconhecida. Com isso, não é possível rastrear a produção e identificar o responsável pelas condições de fabricação e qualidade.

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Além disso, segundo a Anvisa, não há comprovação de que o produto tenha sido fabricado em estabelecimento regularizado, com condições sanitárias adequadas.

Tags:

Brasil Anvisa

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