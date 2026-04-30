Anvisa proíbe consumo, comercialização e fabricação de marca de fubá; entenda por quê

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Millena Marques
Publicado em 30 de abril de 2026 às 14:18
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão do fubá da marca Alemão. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de quarta-feira (29).
A decisão proíbe a comercialização, a distribuição, a fabricação, a divulgação e o consumo do produto.
A medida foi adotada porque o fabricante indicado em rótulo, a empresa Craft Alimentos Ltda, nega ter fabricado o produto, o que caracteriza origem desconhecida. Com isso, não é possível rastrear a produção e identificar o responsável pelas condições de fabricação e qualidade.
Além disso, segundo a Anvisa, não há comprovação de que o produto tenha sido fabricado em estabelecimento regularizado, com condições sanitárias adequadas.