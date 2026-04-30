CRIME

Pitbull é morto ao defender tutor de ataque dentro da própria casa; suspeito foi preso com marcas de mordida

Agressor vai responder por tentativa de homicídio e maus-tratos a animal com resultado de morte

Perla Ribeiro

Publicado em 30 de abril de 2026 às 15:20

Pitbull é morto ao defender tutor de ataque dentro da própria casa; suspeito foi preso com marcas de mordida Crédito: Reprodução

Um cachorro da raça pitbull morreu após ser esfaqueado ao defender o tutor durante um ataque dentro de uma casa no setor Umuarama, em Porto Nacional, no estado de Tocantins. O suspeito é um homem de 44 anos que foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e maus-tratos a animal com resultado de morte. As informações são do G1 Tocantins.

De acordo com informações da Polícia Militar do Tocantins (PMTO), a ocorrência começou quando equipes do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM) foram acionadas para atender um homem de 50 anos, que relatou ter tido a casa invadida por um indivíduo encapuzado e armado com uma faca, na noite de terça-feira (28).

Durante a invasão, o suspeito tentou agredir o morador. Ao ver a tentativa de ataque, o cão reagiu para defender o tutor, mas foi atingido por diversos golpes de faca. O animal não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após o crime, o homem fugiu. Com base nas informações levantadas pela polícia e denúncias de moradores, os policiais localizaram o suspeito escondido atrás de um túmulo no Cemitério Nossa Senhora das Mercês.