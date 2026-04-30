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Perfil de ex-deputado posta foto íntima em rede social e repercute na web: 'visão do inferno'

Imagem do ex-parlamentar piauiense foi publicada nos stories e apagada minutos depois

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 30 de abril de 2026 às 15:44

Deputado esteve presente no Impeachement da ex-presidente Dilma Rouseff Crédito: Redes Sociais

O perfil oficial do ex-deputado federal Átila Lira (PP-PI), de 79 anos, publicou uma imagem íntima do político nos stories do Instagram na última segunda-feira (27). Embora a postagem tenha sido removida pouco tempo após a publicação, o registro foi printado por seguidores e passou a circular em grupos de mensagens e outras redes sociais.

Na imagem em questão, o ex-parlamentar aparece sem roupas em frente a um espelho, segurando o aparelho celular à frente do rosto. O episódio gerou repercussão imediata, mas, até o fechamento desta matéria, Átila Lira não se manifestou publicamente sobre o ocorrido. A assessoria do político também não informou se a conta foi alvo de invasão ou se pretende adotar medidas jurídicas para conter a disseminação do conteúdo.

Os internautas reagiram com comentários sobre o caso inusitado, veja abaixo:

Átila Lira é um nome central da política tradicional do Piauí. Filho do ex-deputado Átila Freitas Lira, ele consolidou uma longa carreira no Congresso Nacional, onde cumpriu sucessivos mandatos na Câmara dos Deputados. Em sua última atuação em Brasília, o ex-parlamentar manteve-se alinhado à base de apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O espaço segue aberto para que o ex-deputado ou sua equipe jurídica apresentem esclarecimentos sobre o episódio.

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Tags:

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