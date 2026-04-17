LEMBRA DISSO?

Oscar Schmidt tentou vida política e recebeu mais de 5,7 milhões de votos

Ídolo do basquete mundial morreu nesta sexta-feira (17)

Maysa Polcri

Publicado em 17 de abril de 2026 às 19:08

Oscar Schmidt Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O Brasil se despede de Oscar Schmidt, ídolo do basquete nacional que morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos, após passar mal em casa. Lenda inquestionável do esporte, o ex-atleta também teve projeção política e se lançou candidato ao Senado em 1998.

Segundo o próprio Oscar disse em entrevistas, a candidatura fez parte do desejo de chegar à Presidência do país. Ele contou que retornou ao Brasil após mais de uma década atuando na Europa com esse objetivo.

Relembre momentos da carreira de Oscar Schmidt 1 de 6

“Passei 13 anos na Europa pensando em voltar para o Brasil e ser presidente. Tive a chance. Fui candidato ao Senado. Dali para a Presidência é um pulo”, revelou em entrevista ao SportTV.

Apesar de ter recebido 5,75 milhões de votos, Oscar Schmidt perdeu a vaga para Eduardo Suplicy (PT), que acabou eleito com 6,71 milhões de votos naquele ano. Anos depois, o ex-atleta disse que a derrota foi positiva. "Ainda bem que eu perdi. Quem tem algumo a perder, não se meta lá. Vai respingar em você", falou.



Antes da disputa ao Senado, Oscar Schmidt teve sua primeira experiência na vida pública como secretário municipal de Esportes, Lazer e Recreação de São Paulo, entre 1997 e 1998, durante a gestão do então prefeito Celso Pitta. Deixou o cargo para tentar a vida política em Brasília.

Despedida

Oscar Schmidt morreu nesta sexta-feira (17), após passar mal e ser internado no Hospital Municipal Santa Ana (HMSA), em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Mais cedo, o hospital informou que a família de Schmidt solicitou discrição e que iria se manifestar sobre o estado de saúde.



A morte foi confirmada pela assessoria durante a tarde. "É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Oscar Schmidt, um dos maiores nomes da história do basquete mundial e uma figura de imenso significado humano e esportivo", disse.