Oscar Schmidt tentou vida política e recebeu mais de 5,7 milhões de votos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 17 de abril de 2026 às 19:08
O Brasil se despede de Oscar Schmidt, ídolo do basquete nacional que morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos, após passar mal em casa. Lenda inquestionável do esporte, o ex-atleta também teve projeção política e se lançou candidato ao Senado em 1998.
Segundo o próprio Oscar disse em entrevistas, a candidatura fez parte do desejo de chegar à Presidência do país. Ele contou que retornou ao Brasil após mais de uma década atuando na Europa com esse objetivo.
Relembre momentos da carreira de Oscar Schmidt
“Passei 13 anos na Europa pensando em voltar para o Brasil e ser presidente. Tive a chance. Fui candidato ao Senado. Dali para a Presidência é um pulo”, revelou em entrevista ao SportTV.
Apesar de ter recebido 5,75 milhões de votos, Oscar Schmidt perdeu a vaga para Eduardo Suplicy (PT), que acabou eleito com 6,71 milhões de votos naquele ano. Anos depois, o ex-atleta disse que a derrota foi positiva. "Ainda bem que eu perdi. Quem tem algumo a perder, não se meta lá. Vai respingar em você", falou.
Antes da disputa ao Senado, Oscar Schmidt teve sua primeira experiência na vida pública como secretário municipal de Esportes, Lazer e Recreação de São Paulo, entre 1997 e 1998, durante a gestão do então prefeito Celso Pitta. Deixou o cargo para tentar a vida política em Brasília.
Oscar Schmidt morreu nesta sexta-feira (17), após passar mal e ser internado no Hospital Municipal Santa Ana (HMSA), em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Mais cedo, o hospital informou que a família de Schmidt solicitou discrição e que iria se manifestar sobre o estado de saúde.
A morte foi confirmada pela assessoria durante a tarde. "É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Oscar Schmidt, um dos maiores nomes da história do basquete mundial e uma figura de imenso significado humano e esportivo", disse.
Oscar Schmidt foi diagnosticado com câncer no cérebro em 2011 e anunciou a recuperação da doença em 2022. Segundo postagens mais recentes de familiares, o atleta estava com a saúde debilitada após uma cirurgia recente. No começo de abril, o filho de Oscar, Felipe Schmidt, recebeu homenagem no lugar do pai no Comitê Olímpico Brasileiro (COB).