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Oscar Schmidt, lenda do basquete mundial, morre aos 68 anos

Ex-atleta foi internado às pressas nesta sexta-feira (17)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 17 de abril de 2026 às 16:38

Oscar Schmidt
Oscar Schmidt Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos, o ex-atleta de basquete Oscar Schmidt. A informação foi confirmada pela assessoria de Oscar. Ele foi internado às pressas, em São Paulo, após se sentir mal. 

Segundo a assessoria do ex-atleta, a despedida se dará "de forma reservada, restrita aos familiares, em respeito ao desejo da família por um momento íntimo de recolhimento". 

Relembre momentos da carreira de Oscar Schmidt

Oscar Schmidt na Seleção Brasileira de Basquete por Reprodução
Oscar Schmidt com a delegação brasileira nas Olimpíadas por Reprodução
Oscar Schmidt na Seleção Brasileira de Basquete por Reprodução
Oscar Schmidt jogou em Caserta, na Itália por Reprodução
Oscar Schmidt sendo entrevistado pelo irmão, Tadeu por Reprodução
Oscar Schmidt durante participação no Domingão do Faustão por Reprodução
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Oscar Schmidt na Seleção Brasileira de Basquete por Reprodução

"Reconhecido por sua trajetória brilhante dentro das quadras e por sua personalidade marcante fora delas, Oscar deixa um legado que transcende o esporte e inspira gerações de atletas e admiradores no Brasil e no mundo", escreveu. 

Oscar Daniel Bezerra Schmidt, conhecido como “Mão Santa", fez história no esporte mundial. Ele disputou cinco edições consecutivas dos Jogos Olímpicos, entre 1980 e 1996, sendo também o maior cestinha da seleção brasileira. Oscar Schmidt foi diagnosticado com câncer no cérebro em 2011 e anunciou a recuperação da doença em 2022. 

Nesta sexta-feira (17), ele foi encaminhado ao Hospital Municipal Santa Ana (HMSA), em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, após passar mal. Mais cedo, o hospital informou que a família de Schmidt solicitou discrição e que iria se manifestar sobre o estado de saúde. 

Segundo postagens mais recentes de familiares, o atleta estava com a saúde debilitada após uma cirurgia recente. No começo de abril, o filho de Oscar, Felipe Schmidt, recebeu homenagem no lugar do pai no Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Nascido em Natal (RN), Oscar Schmidt atuou entre 1974 e 2003 e conquistou 25 títulos ao longo da carreira. Conhecido pela precisão nos arremessos, se tornou o maior pontuador da história do basquete mundial. Foram 49.703 pontos marcados, sendo 42.042 por clubes e 7.695 pela Seleção Brasileira.

Nota da assessoria de Oscar Schmidt

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Oscar Schmidt, um dos maiores nomes da história do basquete mundial e uma figura de imenso significado humano e esportivo.

Ao longo de mais de 15 anos, Oscar enfrentou com coragem, dignidade e resiliência a sua batalha contra um tumor cerebral, mantendo-se como exemplo de determinação, generosidade e amor à vida.

Reconhecido por sua trajetória brilhante dentro das quadras e por sua personalidade marcante fora delas, Oscar deixa um legado que transcende o esporte e inspira gerações de atletas e admiradores no Brasil e no mundo.

A despedida se dará de forma reservada, restrita aos familiares, em respeito ao desejo da família por um momento íntimo de recolhimento". 

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