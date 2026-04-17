LUTO

Oscar Schmidt, lenda do basquete mundial, morre aos 68 anos

Ex-atleta foi internado às pressas nesta sexta-feira (17)

Maysa Polcri

Publicado em 17 de abril de 2026 às 16:38

Oscar Schmidt Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos, o ex-atleta de basquete Oscar Schmidt. A informação foi confirmada pela assessoria de Oscar. Ele foi internado às pressas, em São Paulo, após se sentir mal.

Segundo a assessoria do ex-atleta, a despedida se dará "de forma reservada, restrita aos familiares, em respeito ao desejo da família por um momento íntimo de recolhimento".

Relembre momentos da carreira de Oscar Schmidt 1 de 6

"Reconhecido por sua trajetória brilhante dentro das quadras e por sua personalidade marcante fora delas, Oscar deixa um legado que transcende o esporte e inspira gerações de atletas e admiradores no Brasil e no mundo", escreveu.

Oscar Daniel Bezerra Schmidt, conhecido como “Mão Santa", fez história no esporte mundial. Ele disputou cinco edições consecutivas dos Jogos Olímpicos, entre 1980 e 1996, sendo também o maior cestinha da seleção brasileira. Oscar Schmidt foi diagnosticado com câncer no cérebro em 2011 e anunciou a recuperação da doença em 2022.

Nesta sexta-feira (17), ele foi encaminhado ao Hospital Municipal Santa Ana (HMSA), em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, após passar mal. Mais cedo, o hospital informou que a família de Schmidt solicitou discrição e que iria se manifestar sobre o estado de saúde.

Segundo postagens mais recentes de familiares, o atleta estava com a saúde debilitada após uma cirurgia recente. No começo de abril, o filho de Oscar, Felipe Schmidt, recebeu homenagem no lugar do pai no Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Nascido em Natal (RN), Oscar Schmidt atuou entre 1974 e 2003 e conquistou 25 títulos ao longo da carreira. Conhecido pela precisão nos arremessos, se tornou o maior pontuador da história do basquete mundial. Foram 49.703 pontos marcados, sendo 42.042 por clubes e 7.695 pela Seleção Brasileira.

Nota da assessoria de Oscar Schmidt

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Oscar Schmidt, um dos maiores nomes da história do basquete mundial e uma figura de imenso significado humano e esportivo.



Ao longo de mais de 15 anos, Oscar enfrentou com coragem, dignidade e resiliência a sua batalha contra um tumor cerebral, mantendo-se como exemplo de determinação, generosidade e amor à vida.

Reconhecido por sua trajetória brilhante dentro das quadras e por sua personalidade marcante fora delas, Oscar deixa um legado que transcende o esporte e inspira gerações de atletas e admiradores no Brasil e no mundo.