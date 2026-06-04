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Veja quais jogadores do Bahia não podem defender outro clube da Série A em 2026

Atletas que já ultrapassaram o limite de partidas no Brasileirão ou defenderam duas equipes na temporada estão impedidos de atuar por outro time da elite nacional

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 4 de junho de 2026 às 06:00

Time do Bahia
Time do Bahia Crédito: Letícia Martins/ECB

Após a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a Série A entra em pausa e só volta depois da Copa do Mundo, a partir de 22 de julho. Nesse intervalo, enquanto os jogadores aproveitam alguns dias de descanso, as diretorias trabalham na montagem dos elencos para a metade final da temporada, de olho na janela de transferências do futebol brasileiro, que será aberta entre 20 de julho e 11 de setembro.

No Bahia, porém, alguns atletas já não podem mais defender outro clube da Série A em 2026. Isso acontece porque eles ultrapassaram o limite de partidas permitido pelo regulamento ou já atuaram por duas equipes diferentes em competições nacionais. Veja quem são.

Jogadores do Bahia que não podem se tranferir para outros times da Série A em 2026

Erick Pulga - 17 jogos por Letícia Martins/ECB
Ademir - 17 jogos por Letícia Martins/ECB
Kike Olivera - 16 jogos por Letícia Martins/ECB
Willian José - 16 jogos por Letícia Martins/ECB
Jean Lucas - 15 jogos por Letícia Martins/EC Bahia
Luciano Juba - 15 jogos por Letícia Martins/ECB
Mingo - 15 jogos por Letícia Martins/ECB
Everaldo - 15 jogos por Letícia Martins/ECB
Acevedo - 15 jogos por Letícia Martins/ECB
Erick - 14 jogos por Letícia Martins/ECB
Everton Ribeiro - 13 jogos por Letícia Martins/ECB
Léo Vieira - Já jogou por dois clubes diferentes (Chapecoense e Vitória)  por Divulgação
1 de 12
Erick Pulga - 17 jogos por Letícia Martins/ECB

Mesmo com a mudança promovida pela CBF, que ampliou de seis para 12 o limite de partidas para uma transferência entre clubes da elite nacional, os atletas que atingem 13 jogos no certame ficam impedidos de defender outra equipe da Série A do Brasileirão na mesma temporada, mas podem se transferir livremente para equipes de outras divisões ou do exterior.

Além disso, um jogador que tenha atuado por dois clubes diferentes em competições nacionais também não pode defender uma terceira equipe no mesmo calendário, independentemente de seu registro ser regularizado. Tendo como uma única alternativa para deixar o clube ir para um time de fora.

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