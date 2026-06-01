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Bahia entra de férias mais aliviado após encerrar jejum de triunfos na temporada

Elenco só se reapresenta no CT Evaristo de Macedo no próximo dia 22 de junho

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 1 de junho de 2026 às 17:07

Bahia só volta a jogar depois da Copa do Mundo
Bahia só volta a jogar depois da Copa do Mundo Crédito: Letícia Martins/ECB

Após oito partidas consecutivas sem vencer, o Bahia voltou a encontrar o caminho do triunfo no momento mais importante possível. No último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, o Esquadrão de Aço derrotou o Botafogo de virada por 2x1, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O triunfo encerrou uma sequência negativa que já durava mais de um mês e meio e evitou que o Tricolor chegasse ao nono jogo seguido sem vencer, o que seria o pior jejum de vitórias do Bahia na “era City”.

Além disso, com o resultado, a equipe comandada por Rogério Ceni chegou aos 26 pontos e ocupa a sexta colocação na tabela, posição que garante maior tranquilidade para atravessar o período sem competições oficiais devido à pausa para a Copa do Mundo.

Campanha do Bahia na Série A

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo 4x1 Bahi - 8ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x0 Athletico-PR - 9ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x1 Palmeiras - 10ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Mirassol 1x2 Bahia - 11ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Flamengo 2x0 Bahia - 12ª rodada por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x2 Santos - 13ª rodada  por Letícia Martins/E..C. Bahia
São Paulo 2x2 Bahia - 14ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x2 Cruzeiro - 15ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Grêmio - 16ª rodada da Série A por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Coritiba 3x2 Bahia - 17ª rodada do Brasileirão por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x1 Botafogo - 18ª rodada  por Letícia Martins/ECB
1 de 17
Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB

Um pouco mais tranquilo, o elenco tricolor terá um período de férias antes da retomada das atividades. A reapresentação está marcada para o dia 22 de junho, no CT Evaristo de Macedo.

A partir daí, Rogério Ceni contará com um mês de preparação para corrigir os problemas que contribuíram para o longo jejum de vitórias e ajustar a equipe para a sequência do Brasileirão,

O Bahia só volata a campo diante do Atlético-MG, em Belo Horizonte, em partida que tem como data-base o dia 22 de julho, pela 19ª rodada do Brasileirão, única competição que o time terá pela frente até o fim do ano.

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Além do período de treinamentos, a pausa também deve ser movimentada nos bastidores. A expectativa é de chegadas e saídas no elenco durante a janela de transferências do segundo semestre, que será aberta em 20 de julho e permanecerá em funcionamento até 11 de setembro.

O Bahia, inclusive, já tem um reforço confirmado para a sequência da temporada. Trata-se do centroavante argentino Alejo Véliz, de 22 anos, que pertence ao Tottenham e estava emprestado ao Rosario Central.

A contratação foi acertada ainda em fevereiro por cerca de 9 milhões de euros (aproximadamente R$ 56 milhões), e o atacante se incorporará ao elenco para a disputa da segunda metade do Campeonato Brasileiro.

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Bahia

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