HORA DE RECALCULAR A ROTA

Bahia entra de férias mais aliviado após encerrar jejum de triunfos na temporada

Elenco só se reapresenta no CT Evaristo de Macedo no próximo dia 22 de junho

Pedro Carreiro

Publicado em 1 de junho de 2026 às 17:07

Bahia só volta a jogar depois da Copa do Mundo Crédito: Letícia Martins/ECB

Após oito partidas consecutivas sem vencer, o Bahia voltou a encontrar o caminho do triunfo no momento mais importante possível. No último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, o Esquadrão de Aço derrotou o Botafogo de virada por 2x1, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O triunfo encerrou uma sequência negativa que já durava mais de um mês e meio e evitou que o Tricolor chegasse ao nono jogo seguido sem vencer, o que seria o pior jejum de vitórias do Bahia na “era City”.

Além disso, com o resultado, a equipe comandada por Rogério Ceni chegou aos 26 pontos e ocupa a sexta colocação na tabela, posição que garante maior tranquilidade para atravessar o período sem competições oficiais devido à pausa para a Copa do Mundo.

Campanha do Bahia na Série A 1 de 17

Um pouco mais tranquilo, o elenco tricolor terá um período de férias antes da retomada das atividades. A reapresentação está marcada para o dia 22 de junho, no CT Evaristo de Macedo.

A partir daí, Rogério Ceni contará com um mês de preparação para corrigir os problemas que contribuíram para o longo jejum de vitórias e ajustar a equipe para a sequência do Brasileirão,

O Bahia só volata a campo diante do Atlético-MG, em Belo Horizonte, em partida que tem como data-base o dia 22 de julho, pela 19ª rodada do Brasileirão, única competição que o time terá pela frente até o fim do ano.

Além do período de treinamentos, a pausa também deve ser movimentada nos bastidores. A expectativa é de chegadas e saídas no elenco durante a janela de transferências do segundo semestre, que será aberta em 20 de julho e permanecerá em funcionamento até 11 de setembro.

O Bahia, inclusive, já tem um reforço confirmado para a sequência da temporada. Trata-se do centroavante argentino Alejo Véliz, de 22 anos, que pertence ao Tottenham e estava emprestado ao Rosario Central.