Bahia entra de férias mais aliviado após encerrar jejum de triunfos na temporada

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Pedro Carreiro
Publicado em 1 de junho de 2026 às 17:07
Após oito partidas consecutivas sem vencer, o Bahia voltou a encontrar o caminho do triunfo no momento mais importante possível. No último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, o Esquadrão de Aço derrotou o Botafogo de virada por 2x1, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O triunfo encerrou uma sequência negativa que já durava mais de um mês e meio e evitou que o Tricolor chegasse ao nono jogo seguido sem vencer, o que seria o pior jejum de vitórias do Bahia na “era City”.
Além disso, com o resultado, a equipe comandada por Rogério Ceni chegou aos 26 pontos e ocupa a sexta colocação na tabela, posição que garante maior tranquilidade para atravessar o período sem competições oficiais devido à pausa para a Copa do Mundo.
Campanha do Bahia na Série A
Um pouco mais tranquilo, o elenco tricolor terá um período de férias antes da retomada das atividades. A reapresentação está marcada para o dia 22 de junho, no CT Evaristo de Macedo.
A partir daí, Rogério Ceni contará com um mês de preparação para corrigir os problemas que contribuíram para o longo jejum de vitórias e ajustar a equipe para a sequência do Brasileirão,
O Bahia só volata a campo diante do Atlético-MG, em Belo Horizonte, em partida que tem como data-base o dia 22 de julho, pela 19ª rodada do Brasileirão, única competição que o time terá pela frente até o fim do ano.
Além do período de treinamentos, a pausa também deve ser movimentada nos bastidores. A expectativa é de chegadas e saídas no elenco durante a janela de transferências do segundo semestre, que será aberta em 20 de julho e permanecerá em funcionamento até 11 de setembro.
O Bahia, inclusive, já tem um reforço confirmado para a sequência da temporada. Trata-se do centroavante argentino Alejo Véliz, de 22 anos, que pertence ao Tottenham e estava emprestado ao Rosario Central.
A contratação foi acertada ainda em fevereiro por cerca de 9 milhões de euros (aproximadamente R$ 56 milhões), e o atacante se incorporará ao elenco para a disputa da segunda metade do Campeonato Brasileiro.