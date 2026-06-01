Austrália na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

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Pedro Carreiro
Publicado em 1 de junho de 2026 às 16:20
A Austrália vai disputar sua 7ª Copa do Mundo em 2026, somando a estreia em 1974 ao retorno em 2006, depois de 32 anos de ausência, e à sequência que levou os Socceroos a seis Mundiais seguidos. A equipe chega ao torneio no Grupo D, ao lado de Estados Unidos, Paraguai e Turquia, e carrega uma lista de 26 nomes com 17 estreantes em Copas.
Uniformes da Austrália para Copa do Mundo 2026
A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Austrália na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):
Tony Popovic divulgou a lista final de 26 convocados da Austrália para a Copa do Mundo de 2026. O elenco tem 17 possíveis estreantes em Mundiais e dois nomes sem jogos pela seleção principal até agora: Cristian Volpato e Tete Yengi.
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