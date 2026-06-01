OS SOCCEROS

Austrália na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Com Tony Popovic no comando e uma geração renovada, os australianos tentam ir além das oitavas de final

Pedro Carreiro

Publicado em 1 de junho de 2026 às 16:20

Seleção Australiana Crédito: Divulgação

A Austrália vai disputar sua 7ª Copa do Mundo em 2026, somando a estreia em 1974 ao retorno em 2006, depois de 32 anos de ausência, e à sequência que levou os Socceroos a seis Mundiais seguidos. A equipe chega ao torneio no Grupo D, ao lado de Estados Unidos, Paraguai e Turquia, e carrega uma lista de 26 nomes com 17 estreantes em Copas.

Uniformes da Austrália para Copa do Mundo 2026 1 de 10

Calendário de jogos da Austrália no Grupo D

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Austrália na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

1ª Rodada: Austrália x Turquia – 14/06 (domingo) – 1h – Vancouver;

2ª Rodada: Estados Unidos x Austrália – 19/06 (sexta-feira) – 16h – Seattle;

3ª Rodada: Paraguai x Austrália – 25/06 (quinta-feira) – 23h – Santa Clara.

Histórico da Austrália em Copas do Mundo

Melhor campanha: oitavas de final (2006 e 2022);

Primeira participação: Alemanha 1974;

Última participação: Catar 2022;

Participações: 7 (1974, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026);

Sede da Copa do Mundo: nenhuma vez;

Melhor campanha recente: oitavas de final em 2022;

Retrospecto geral: 37 jogos, 9 vitórias, 8 empates e 20 derrotas (40 gols marcados e 66 sofridos).

Maiores artilheiros e ídolos da Austrália em Copas

Maior artilheiro em Copas: Tim Cahill (5 gols);

Outros destaques históricos: Harry Kewell, Mark Schwarzer, Mark Viduka, Mark Bresciano e Mathew Leckie.

Lista de convocados da Austrália para a Copa do Mundo 2026

Tony Popovic divulgou a lista final de 26 convocados da Austrália para a Copa do Mundo de 2026. O elenco tem 17 possíveis estreantes em Mundiais e dois nomes sem jogos pela seleção principal até agora: Cristian Volpato e Tete Yengi.

Goleiros

Patrick Beach (Melbourne City)

Paul Izzo (Randers)

Mat Ryan (Levante)

Defensores

Aziz Behich (Melbourne City)

Jordan Bos (Feyenoord)

Cameron Burgess (Swansea City)

Alessandro Circati (Parma)

Milos Degenek (APOEL)

Jason Geria (Albirex Niigata)

Lucas Herrington (Colorado Rapids)

Jacob Italiano (Grazer AK)

Harry Souttar (Leicester City)

Kai Trewin (New York City FC)

Meio-campistas

Cameron Devlin (Hearts)

Ajdin Hrustic (Heracles Almelo)

Jackson Irvine (St Pauli)

Connor Metcalfe (St Pauli)

Aiden O’Neill (New York City FC)

Paul Okon-Engstler (Sydney FC)

Atacantes