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Inglaterra na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Inventores do futebol moderno, os ingleses buscam o bicampeonato Mundial

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 22 de maio de 2026 às 14:53

Seleção Inglesa
Seleção Inglesa Crédito: Reprodução

A Seleção inglesa busca o bicampeonato mundial e terá Harry Kane como principal estrela na disputa sediada por Estados Unidos, Canadá e México. A equipe comandada por Thomas Tuchel chega ao torneio após garantir vaga para a sua oitava Copa do Mundo consecutiva, a 17ª da sua história. 

Uniformes da inglaterra para Copa do Mundo

Uniforme da Inglaterra para a Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Inglaterra para a Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Inglaterra para a Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Inglaterra para a Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Inglaterra para a Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Inglaterra para a Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Inglaterra para a Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Inglaterra para a Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Inglaterra para a Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Inglaterra para a Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Inglaterra para a Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Inglaterra para a Copa do Mundo 2026 por Divulgação
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Uniforme da Inglaterra para a Copa do Mundo 2026 por Divulgação

Calendário de jogos da Inglaterra no Grupo L

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Inglaterra na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

  • 1ª Rodada: Inglaterra x Croácia – 17/06 (quarta-feira) – 17h – Dallas;
  • 2ª Rodada: Inglaterra x Gana – 23/06 (terça-feira) – 17h – Boston;
  • 3ª Rodada: Inglaterra x Panamá – 27/06 (sábado) – 18h – Nova York/Nova Jersey.

Histórico da Inglaterra em Copas do Mundo

  • Melhor campanha: Campeã (1966);
  • Primeira participação: Brasil 1950;
  • Última participação: Catar 2022;
  • Participações: 17 (1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026);
  • Sede da Copa do Mundo: Nenhuma vez;
  • Melhor campanha recente: Semifinais em 2018;
  • Retrospecto geral: Retrospecto geral: 74 jogos, 35 vitórias, 22 empates e 17 derrotas.

Maiores artilheiros e ídolos da Inglaterra em Copas

  • Maior artilheiro em Copas: Gary Lineker (10 gols);
  • Outros destaques históricos: Bobby Charlton, Geoff Hurst, Michael Owen, Paul Gascoigne, Steven Gerrard, Frank Lampard, Wayne Rooney e Harry Kane.

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Lista de convocados da Inglaterra para a Copa do Mundo 2026

O técnico Thomas Tuchel divulgou a lista de 26 convocados da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026. O principal destaque é Harry Kane, capitão da seleção e líder da equipe para o Mundial. A convocação trouxe cortes de peso, como Phil Foden, Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold e Harry Maguire.

Goleiros

  • Dean Henderson (Crystal Palace)
  • Jordan Pickford (Everton)
  • James Trafford (Manchester City)

Defensores

  • Dan Burn (Newcastle United)
  • Marc Guéhi (Manchester City)
  • Reece James (Chelsea)
  • Ezri Konsa (Aston Villa)
  • Tino Livramento (Newcastle United)
  • Nico O’Reilly (Manchester City)
  • Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)
  • Djed Spence (Tottenham Hotspur)
  • John Stones (Manchester City)

Meio-campistas

  • Elliot Anderson (Nottingham Forest)
  • Jude Bellingham (Real Madrid)
  • Eberechi Eze (Arsenal)
  • Jordan Henderson (Brentford)
  • Kobbie Mainoo (Manchester United)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Morgan Rogers (Aston Villa)

Atacantes

  • Anthony Gordon (Newcastle United)
  • Harry Kane (Bayern Munich)
  • Noni Madueke (Arsenal)
  • Marcus Rashford (Barcelona, emprestado pelo Manchester United)
  • Bukayo Saka (Arsenal)
  • Ivan Toney (Al-Ahli)
  • Ollie Watkins (Aston Villa)

Tags:

Inglaterra Copa do Mundo 2026

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