Inglaterra na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

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Pedro Carreiro
Publicado em 22 de maio de 2026 às 14:53
A Seleção inglesa busca o bicampeonato mundial e terá Harry Kane como principal estrela na disputa sediada por Estados Unidos, Canadá e México. A equipe comandada por Thomas Tuchel chega ao torneio após garantir vaga para a sua oitava Copa do Mundo consecutiva, a 17ª da sua história.
Uniformes da inglaterra para Copa do Mundo
A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Inglaterra na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):
O técnico Thomas Tuchel divulgou a lista de 26 convocados da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026. O principal destaque é Harry Kane, capitão da seleção e líder da equipe para o Mundial. A convocação trouxe cortes de peso, como Phil Foden, Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold e Harry Maguire.
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