OS TRÊS LEÕES

Inglaterra na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Inventores do futebol moderno, os ingleses buscam o bicampeonato Mundial

Pedro Carreiro

Publicado em 22 de maio de 2026 às 14:53

Seleção Inglesa Crédito: Reprodução

A Seleção inglesa busca o bicampeonato mundial e terá Harry Kane como principal estrela na disputa sediada por Estados Unidos, Canadá e México. A equipe comandada por Thomas Tuchel chega ao torneio após garantir vaga para a sua oitava Copa do Mundo consecutiva, a 17ª da sua história.

Uniformes da inglaterra para Copa do Mundo 1 de 12

Calendário de jogos da Inglaterra no Grupo L

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Inglaterra na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

1ª Rodada: Inglaterra x Croácia – 17/06 (quarta-feira) – 17h – Dallas;

2ª Rodada: Inglaterra x Gana – 23/06 (terça-feira) – 17h – Boston;

3ª Rodada: Inglaterra x Panamá – 27/06 (sábado) – 18h – Nova York/Nova Jersey.

Histórico da Inglaterra em Copas do Mundo

Melhor campanha: Campeã (1966);

Primeira participação: Brasil 1950;

Última participação: Catar 2022;

Participações: 17 (1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026);



Sede da Copa do Mundo: Nenhuma vez;

Melhor campanha recente: Semifinais em 2018;

Retrospecto geral: Retrospecto geral: 74 jogos, 35 vitórias, 22 empates e 17 derrotas.

Maiores artilheiros e ídolos da Inglaterra em Copas

Maior artilheiro em Copas: Gary Lineker (10 gols);

Outros destaques históricos: Bobby Charlton, Geoff Hurst, Michael Owen, Paul Gascoigne, Steven Gerrard, Frank Lampard, Wayne Rooney e Harry Kane.

Lista de convocados da Inglaterra para a Copa do Mundo 2026

O técnico Thomas Tuchel divulgou a lista de 26 convocados da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026. O principal destaque é Harry Kane, capitão da seleção e líder da equipe para o Mundial. A convocação trouxe cortes de peso, como Phil Foden, Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold e Harry Maguire.

Goleiros

Dean Henderson (Crystal Palace)

Jordan Pickford (Everton)

James Trafford (Manchester City)

Defensores

Dan Burn (Newcastle United)

Marc Guéhi (Manchester City)

Reece James (Chelsea)

Ezri Konsa (Aston Villa)

Tino Livramento (Newcastle United)

Nico O’Reilly (Manchester City)

Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)

Djed Spence (Tottenham Hotspur)

John Stones (Manchester City)

Meio-campistas

Elliot Anderson (Nottingham Forest)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Eberechi Eze (Arsenal)

Jordan Henderson (Brentford)

Kobbie Mainoo (Manchester United)

Declan Rice (Arsenal)

Morgan Rogers (Aston Villa)

Atacantes