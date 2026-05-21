Alemanha na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

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Pedro Carreiro
Publicado em 21 de maio de 2026 às 15:20
Alemanha vai disputar a sua 21ª Copa do Mundo em 2026. Tetracampeã mundial, a seleção chega ao torneio tentando recuperar o protagonismo após as eliminações na fase de grupos em 2018 e 2022. A equipe comandada por Julian Nagelsmann conta com jovens de muito talento, como Jamal Musiala e Florian Wirz, mas também com veteranos, como o goleiro Manuel Neuer.
Uniformes da Alemanha para Copa do Mundo 2026
A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Alemanha na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):
O técnico Julian Nagelsmann divulgou a lista de convocados da Alemanha para a Copa do Mundo de 2026. O principal destaque é Florian Wirtz, apontado como principal nome da nova geração alemã. A convocação também marcou o retorno de Manuel Neuer à seleção.
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