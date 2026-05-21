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Alemanha na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Após cair na fase de grupos nas últimas duas Copas, a Alemnha quer voltar a ter protagonismo em Mundiais e conquistar o penta

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 21 de maio de 2026 às 15:20

Seleção Alemã
Seleção Alemã Crédito: Reprodução

Alemanha vai disputar a sua 21ª Copa do Mundo em 2026. Tetracampeã mundial, a seleção chega ao torneio tentando recuperar o protagonismo após as eliminações na fase de grupos em 2018 e 2022. A equipe comandada por Julian Nagelsmann conta com jovens de muito talento, como Jamal Musiala e Florian Wirz, mas também com veteranos, como o goleiro Manuel Neuer. 

Uniformes da Alemanha para Copa do Mundo 2026

Camisa da Alemanha para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Camisa da Alemanha para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Camisa da Alemanha para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Camisa da Alemanha para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Camisa da Alemanha para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Alemanha para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Alemanha para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Alemanha para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Alemanha para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Alemanha para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
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Camisa da Alemanha para Copa do Mundo 2026 por Reprodução

Calendário de jogos da Alemanha no Grupo E

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Alemanha na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

  • 1ª rodada: Alemanha x Curaçao – 14/06 (domingo) – 17h – Houston
  • 2ª rodada: Alemanha x Costa do Marfim – 20/06 (sábado) – 17h – Toronto 
  • 3ª rodada: Equador x Alemanha – 25/06 (quinta-feira) – 17h – New York

Histórico da Alemanha em Copas do Mundo

  • Melhor campanha: Campeã (1954, 1974, 1990 e 2014);
  • Primeira participação: Itália 1934
  • Última participação: Catar 2022;
  • Participações: 21;
  • Sede da Copa do Mundo: 1974 e 2006;
  • Melhor campanha recente: Campeã em 2014;
  • Retrospecto geral: 112 jogos, 69 vitórias, 20 empates e 23 derrotas.

Maiores artilheiros e ídolos da Alemanha em Copas

  • Maior artilheiro em Copas: Miroslav Klose (16 gols);
  • Outros destaques históricos: Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Thomas Müller, Philipp Lahm e Manuel Neuer.

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Lista de convocados da Alemanha para a Copa do Mundo 2026

O técnico Julian Nagelsmann divulgou a lista de convocados da Alemanha para a Copa do Mundo de 2026. O principal destaque é Florian Wirtz, apontado como principal nome da nova geração alemã. A convocação também marcou o retorno de Manuel Neuer à seleção.

Goleiros

  • Manuel Neuer (Bayern de Munique);
  • Oliver Baumann (Hoffenheim);
  • Alexander Nübel (Stuttgart).

Defensores

  • Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund);
  • David Raum (RB Leipzig);
  • Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt);
  • Jonathan Tah (Bayer Leverkusen);
  • Waldemar Anton (Borussia Dortmund);
  • Joshua Kimmich (Bayern de Munique);
  • Malick Thiaw (Milan);
  • Antonio Rüdiger (Real Madrid).

Meio-campistas

  • Pascal Groß (Borussia Dortmund);
  • Felix Nmecha (Borussia Dortmund);
  • Aleksandar Pavlovic (Bayern de Munique);
  • Angelo Stiller (Stuttgart);
  • Leon Goretzka (Bayern de Munique);
  • Nadiem Amiri (Mainz 05);
  • Jamal Musiala (Bayern de Munique);
  • Florian Wirtz (Liverpool).

Atacantes

  • Maximilian Beier (Borussia Dortmund);
  • Jamie Leweling (Stuttgart);
  • Kai Havertz (Arsenal);
  • Lennart Karl (Bayern de Munique);
  • Deniz Undav (Stuttgart);
  • Nick Woltemade (Stuttgart);
  • Leroy Sané (Galatasaray).

Tags:

Copa do Mundo 2026 Alemanha

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