AS ÁGUIAS

Alemanha na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Após cair na fase de grupos nas últimas duas Copas, a Alemnha quer voltar a ter protagonismo em Mundiais e conquistar o penta

Pedro Carreiro

Publicado em 21 de maio de 2026 às 15:20

Seleção Alemã Crédito: Reprodução

Alemanha vai disputar a sua 21ª Copa do Mundo em 2026. Tetracampeã mundial, a seleção chega ao torneio tentando recuperar o protagonismo após as eliminações na fase de grupos em 2018 e 2022. A equipe comandada por Julian Nagelsmann conta com jovens de muito talento, como Jamal Musiala e Florian Wirz, mas também com veteranos, como o goleiro Manuel Neuer.

Uniformes da Alemanha para Copa do Mundo 2026 1 de 10

Calendário de jogos da Alemanha no Grupo E

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Alemanha na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

1ª rodada: Alemanha x Curaçao – 14/06 (domingo) – 17h – Houston

2ª rodada: Alemanha x Costa do Marfim – 20/06 (sábado) – 17h – Toronto

3ª rodada: Equador x Alemanha – 25/06 (quinta-feira) – 17h – New York

Histórico da Alemanha em Copas do Mundo

Melhor campanha: Campeã (1954, 1974, 1990 e 2014);

Primeira participação: Itália 1934

Última participação: Catar 2022;

Participações: 21;

Sede da Copa do Mundo: 1974 e 2006;

Melhor campanha recente: Campeã em 2014;

Retrospecto geral: 112 jogos, 69 vitórias, 20 empates e 23 derrotas.

Maiores artilheiros e ídolos da Alemanha em Copas

Maior artilheiro em Copas: Miroslav Klose (16 gols);

Outros destaques históricos: Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Thomas Müller, Philipp Lahm e Manuel Neuer.

Lista de convocados da Alemanha para a Copa do Mundo 2026

O técnico Julian Nagelsmann divulgou a lista de convocados da Alemanha para a Copa do Mundo de 2026. O principal destaque é Florian Wirtz, apontado como principal nome da nova geração alemã. A convocação também marcou o retorno de Manuel Neuer à seleção.

Goleiros

Manuel Neuer (Bayern de Munique);

Oliver Baumann (Hoffenheim);

Alexander Nübel (Stuttgart).

Defensores

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund);

David Raum (RB Leipzig);

Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt);

Jonathan Tah (Bayer Leverkusen);

Waldemar Anton (Borussia Dortmund);

Joshua Kimmich (Bayern de Munique);

Malick Thiaw (Milan);

Antonio Rüdiger (Real Madrid).

Meio-campistas

Pascal Groß (Borussia Dortmund);

Felix Nmecha (Borussia Dortmund);

Aleksandar Pavlovic (Bayern de Munique);

Angelo Stiller (Stuttgart);

Leon Goretzka (Bayern de Munique);

Nadiem Amiri (Mainz 05);

Jamal Musiala (Bayern de Munique);

Florian Wirtz (Liverpool).

Atacantes