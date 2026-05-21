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Egito na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Os Egípcios chegam vão disputar a sua 4ª Copa em 2026 com o objetivo de conquistar a primeira vitória em Mundiais

Pedro Carreiro

Publicado em 21 de maio de 2026 às 15:51

Seleção egípcia Crédito: Reprodução

Seleção egípcia vai disputar a sua 4ª Copa do Mundo em 2026. A equipe comandada por Hossam Hassan busca a primeira vitória em um Mundial e terão Mohamed Salah como principal estrela na disputa sediada por Estados Unidos, Canadá e México.

Uniformes do Egito para Copa do Mundo 2026 1 de 12

Calendário de jogos do Egito no Grupo G

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas do Egito na fase de grupos. Confira os detalhes (horários convertidos para Brasília):

1ª Rodada: Bélgica x Egito – 15/06 (segunda-feira) – 16h – Seattle;

2ª Rodada: Nova Zelândia x Egito – 21/06 (domingo) – 22h – Vancouver;

3ª Rodada: Egito x Irã – 27/06 (sábado) – 00h – Seattle.

Histórico do Egito em Copas do Mundo

Melhor campanha: Oitavas de final (1934);

Primeira participação: Itália 1934;

Última participação: Rússia 2018;

Participações: 4 (1934, 1990, 2018 e 2026);

Sede da Copa do Mundo: Nenhuma vez;

Melhor campanha recente: Fase de grupos em 2018;

Retrospecto geral: 7 jogos, 0 vitórias, 2 empates e 5 derrotas.

Maiores artilheiros e ídolos do Egito em Copas

Maior artilheiro em Copas: Abdelrahman Fawzi e Mohamed Salah (2 gols cada);

Outros destaques da seleção: Mohamed Elneny e Mohamed El Shenawy.

Lista de convocados do Egito para a Copa do Mundo 2026

O técnico Hossam Hassan divulgou uma lista preliminar de 27 jogadores para a Copa do Mundo de 2026. Mohamed Salah vai capitanear a equipe e Omar Marmoush também lidera o ataque. A comissão ainda vai reduzir o grupo para 26 nomes após o amistoso contra a Rússia, no dia 28 de maio.

Goleiros

Mohamed El Shenawy (Al Ahly)

Mostafa Shobeir (Al Ahly)

El Mahdi Soliman (Zamalek)

Mohamed Alaa (Al Gouna)

Defensores

Mohamed Hany (Al Ahly)

Tarek Alaa (Zed)

Hamdy Fathy (Al Wakrah)

Rami Rabia (Al Ain)

Yasser Ibrahim (Al Ahly)

Hossam Abdelmaguid (Zamalek)

Mohamed Abdelmonemn (Nice)

Ahmed Fatouh (Zamalek)

Karim Hafez (Pyramids)

Meio-campistas

Marwan Ateya (Al Ahly)

Mohanad Lasheen (Pyramids)

Nabil Emad (Al Najma)

Mahmoud Saber (Zed)

Ahmed Zizo (Al Ahly)

Emam Ashour (Al Ahly)

Mostafa Ziko (Pyramids)

Mahmoud Trezeguet (Al Ahly)

Ibrahim Adel (Nordsjaelland)

Haissem Hassan (Real Oviedo)

Atacantes