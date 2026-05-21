Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Egito na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Os Egípcios chegam vão disputar a sua 4ª Copa em 2026 com o objetivo de conquistar a primeira vitória em Mundiais

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 21 de maio de 2026 às 15:51

Seleção egípcia
Seleção egípcia Crédito: Reprodução

Seleção egípcia vai disputar a sua 4ª Copa do Mundo em 2026. A equipe comandada por Hossam Hassan busca a primeira vitória em um Mundial e terão Mohamed Salah como principal estrela na disputa sediada por Estados Unidos, Canadá e México. 

Uniformes do Egito para Copa do Mundo 2026

Uniforme do Egito para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme do Egito para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme do Egito para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme do Egito para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme do Egito para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme do Egito para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme do Egito para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme do Egito para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme do Egito para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme do Egito para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme do Egito para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme do Egito para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
1 de 12
Uniforme do Egito para Copa do Mundo 2026 por Reprodução

Calendário de jogos do Egito no Grupo G

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas do Egito na fase de grupos. Confira os detalhes (horários convertidos para Brasília):

  • 1ª Rodada: Bélgica x Egito – 15/06 (segunda-feira) – 16h – Seattle;
  • 2ª Rodada: Nova Zelândia x Egito – 21/06 (domingo) – 22h – Vancouver;
  • 3ª Rodada: Egito x Irã – 27/06 (sábado) – 00h – Seattle.

Histórico do Egito em Copas do Mundo

  • Melhor campanha: Oitavas de final (1934);
  • Primeira participação: Itália 1934;
  • Última participação: Rússia 2018;
  • Participações: 4 (1934, 1990, 2018 e 2026);
  • Sede da Copa do Mundo: Nenhuma vez;
  • Melhor campanha recente: Fase de grupos em 2018;
  • Retrospecto geral: 7 jogos, 0 vitórias, 2 empates e 5 derrotas.

Maiores artilheiros e ídolos do Egito em Copas

  • Maior artilheiro em Copas: Abdelrahman Fawzi e Mohamed Salah (2 gols cada);
  • Outros destaques da seleção: Mohamed Elneny e Mohamed El Shenawy.

Leia mais

Imagem - Alemanha na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Alemanha na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Imagem - Brasil na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Brasil na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Imagem - Portugal na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Portugal na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Lista de convocados do Egito para a Copa do Mundo 2026

O técnico Hossam Hassan divulgou uma lista preliminar de 27 jogadores para a Copa do Mundo de 2026. Mohamed Salah vai capitanear a equipe e Omar Marmoush também lidera o ataque. A comissão ainda vai reduzir o grupo para 26 nomes após o amistoso contra a Rússia, no dia 28 de maio.

Goleiros

  • Mohamed El Shenawy (Al Ahly)
  • Mostafa Shobeir (Al Ahly)
  • El Mahdi Soliman (Zamalek)
  • Mohamed Alaa (Al Gouna)

Defensores

  • Mohamed Hany (Al Ahly)
  • Tarek Alaa (Zed)
  • Hamdy Fathy (Al Wakrah)
  • Rami Rabia (Al Ain)
  • Yasser Ibrahim (Al Ahly)
  • Hossam Abdelmaguid (Zamalek)
  • Mohamed Abdelmonemn (Nice)
  • Ahmed Fatouh (Zamalek)
  • Karim Hafez (Pyramids)

Meio-campistas

  • Marwan Ateya (Al Ahly)
  • Mohanad Lasheen (Pyramids)
  • Nabil Emad (Al Najma)
  • Mahmoud Saber (Zed)
  • Ahmed Zizo (Al Ahly)
  • Emam Ashour (Al Ahly)
  • Mostafa Ziko (Pyramids)
  • Mahmoud Trezeguet (Al Ahly)
  • Ibrahim Adel (Nordsjaelland)
  • Haissem Hassan (Real Oviedo)

Atacantes

  • Omar Marmoush (Manchester City)
  • Mohamed Salah (Liverpool)
  • Aqtay Abdallah (Enppi)
  • Hamza Abdelkarim (Barcelona U19)

Tags:

Egito Copa do Mundo 2026

Mais recentes

Imagem - Com Neymar em alerta, relembre outros craques cortados da Seleção antes da Copa

Com Neymar em alerta, relembre outros craques cortados da Seleção antes da Copa
Imagem - Fora da Copa? CBF toma decisão sobre Neymar após suspeita de lesão mais grave na panturrilha

Fora da Copa? CBF toma decisão sobre Neymar após suspeita de lesão mais grave na panturrilha
Imagem - Campeão do Mundo com a Argentina manda recado para reforço do Bahia

Campeão do Mundo com a Argentina manda recado para reforço do Bahia