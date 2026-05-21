Egito na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

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Pedro Carreiro
Publicado em 21 de maio de 2026 às 15:51
Seleção egípcia vai disputar a sua 4ª Copa do Mundo em 2026. A equipe comandada por Hossam Hassan busca a primeira vitória em um Mundial e terão Mohamed Salah como principal estrela na disputa sediada por Estados Unidos, Canadá e México.
Uniformes do Egito para Copa do Mundo 2026
A FIFA já definiu os horários e locais das partidas do Egito na fase de grupos. Confira os detalhes (horários convertidos para Brasília):
O técnico Hossam Hassan divulgou uma lista preliminar de 27 jogadores para a Copa do Mundo de 2026. Mohamed Salah vai capitanear a equipe e Omar Marmoush também lidera o ataque. A comissão ainda vai reduzir o grupo para 26 nomes após o amistoso contra a Rússia, no dia 28 de maio.
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