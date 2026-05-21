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Cabo Verde na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

A Seleção Cabo-verdiana fará sua estreia em Copas do Mundo na disputa sediada por Estados Unidos, Canadá e México.

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 21 de maio de 2026 às 15:37

Seleção Cabo-verdiana
Seleção Cabo-verdiana Crédito: Reprodução

Cabo Verde vai disputar a sua 1ª Copa do Mundo em 2026. A equipe comandada por Bubista chega ao torneio após uma classificação histórica e aposta em um elenco formado, em sua maioria, por jogadores que atuam na Europa e nos Estados Unidos

Uniformes de Cabo Verde para Copa do Mundo 2026

Uniforme de Cabo Verde para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme de Cabo Verde para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme de Cabo Verde para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme de Cabo Verde para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme de Cabo Verde para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme de Cabo Verde para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme de Cabo Verde para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
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Uniforme de Cabo Verde para Copa do Mundo 2026 por Reprodução

Calendário de jogos de Cabo Verde no Grupo H

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas de Cabo Verde na fase de grupos. Confira os detalhes:

  • 1ª Rodada: Espanha x Cabo Verde – 15/06 (segunda-feira) –  13h -- Atlanta;
  • 2ª Rodada: Uruguai x Cabo Verde – 21/06 (domingo) – 19h -- Miami;
  • 3ª Rodada: Cabo Verde x Arábia Saudita – 26/06 (sexta-feira) – 21h -- Houston.

Histórico de Cabo Verde em Copas do Mundo

  • Melhor campanha: Estreante em 2026;
  • Primeira participação: 2026;
  • Última participação: Nunca havia disputado;
  • Participações: 1 (2026);
  • Sede da Copa do Mundo: Nenhuma vez;
  • Retrospecto geral: estreia no torneio.

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Maiores artilheiros e ídolos de Cabo Verde em Copas

Como esta será a primeira participação da seleção em Copas do Mundo, não há artilheiros históricos no torneio. Entre os principais nomes do elenco aparecem Logan Costa, Vozinha, Roberto Lopes, Ryan Mendes, Dailon Livramento e Willy Semedo.

Lista de convocados de Cabo Verde para a Copa do Mundo 2026

O técnico Bubista divulgou a lista de 26 convocados de Cabo Verde para a Copa do Mundo de 2026. Logan Costa, que retornou recentemente de lesão, foi mantido como peça central da equipe.

Goleiros

  • Carlos dos Santos (San Diego)
  • Marcio Rosa (Montana 1921)
  • Vozinha (Chaves)

Defensores

  • Sidny Cabral (Benfica)
  • Diney Borges (Al Bataeh)
  • Logan Costa (Villarreal)
  • Roberto Lopes (Shamrock Rovers)
  • Steven Moreira (Columbus Crew)
  • Wagner Pina (Trabzonspor)
  • Kelvin Pires (SJK Seinäjoki)
  • Stopira (Torreense)

Meio-campistas

  • Telmo Arcanjo (Vitória de Guimarães)
  • Deroy Duarte (Ludogorets)
  • Laros Duarte (Puskás Akadémia)
  • João Paulo Fernandes (Oțelul Galați)
  • Jamiro Monteiro (PEC Zwolle)
  • Kevin Pina (FK Krasnodar)
  • Yannick Semedo (Farense)

Atacantes

  • Gilson Benchimol (Rússia)
  • Jovane Cabral (Portugal)
  • Dailon Livramento (Casa Pia)
  • Ryan Mendes (Iğdır)
  • Nuno da Costa (Istanbul Başakşehir)
  • Garry Rodrigues (Apollon Limassol)
  • Willy Semedo (Omonia Nicosia)
  • Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv)

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Copa do Mundo 2026 Cabo Verde

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