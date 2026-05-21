Cabo Verde na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

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Pedro Carreiro
Publicado em 21 de maio de 2026 às 15:37
Cabo Verde vai disputar a sua 1ª Copa do Mundo em 2026. A equipe comandada por Bubista chega ao torneio após uma classificação histórica e aposta em um elenco formado, em sua maioria, por jogadores que atuam na Europa e nos Estados Unidos
Uniformes de Cabo Verde para Copa do Mundo 2026
A FIFA já definiu os horários e locais das partidas de Cabo Verde na fase de grupos. Confira os detalhes:
Como esta será a primeira participação da seleção em Copas do Mundo, não há artilheiros históricos no torneio. Entre os principais nomes do elenco aparecem Logan Costa, Vozinha, Roberto Lopes, Ryan Mendes, Dailon Livramento e Willy Semedo.
O técnico Bubista divulgou a lista de 26 convocados de Cabo Verde para a Copa do Mundo de 2026. Logan Costa, que retornou recentemente de lesão, foi mantido como peça central da equipe.
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