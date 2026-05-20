Croácia na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Após um vice-campeonato e um 3º lugar nas últimas duas Copas, a seleção croata busca um título Mundial inédito

  • Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 20 de maio de 2026 às 13:00

Seleção Croata
Seleção Croata Crédito: Reprodução

Croácia vai disputar a sua 7ª Copa do Mundo em 2026. Vice-campeã em 2018 e terceira colocada em 1998 e 2022, a seleção croata chega ao torneio tentando manter o protagonismo recente em Mundiais. A equipe comandada por Zlatko Dalić terá novamente o veterano Luka Modrić, de 40 anos, como grande referência.

Uniformes da Croácia para Copa do Mundo 2026

Uniforme da Croácia para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Croácia para Copa do Mundo 2026 por Reprodução

Calendário de jogos da Croácia no Grupo L

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Croácia na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

  • 1ª Rodada: Inglaterra x Croácia – 17/06 (quarta-feira) – 17h – Dallas;
  • 2ª Rodada: Panamá x Croácia – 23/06 (terça-feira) – 20h – Toronto;
  • 3ª Rodada: Croácia x Gana – 27/06 (sábado) – 18h – Filadélfia. 

Histórico da Croácia em Copas do Mundo

  • Melhor campanha: Vice-campeã (2018);
  • Primeira participação: França 1998;
  • Última participação: Catar 2022;
  • Participações: 7 (1998, 2002, 2006, 2014, 2018, 2022 e 2026);
  • Sede da Copa do Mundo: Nenhuma vez;
  • Melhor campanha recente: 3º lugar em 2022;
  • Retrospecto geral: 28 jogos, 13 vitórias, 6 empates e 9 derrotas.

Maiores artilheiros e ídolos da Croácia em Copas

  • Maior artilheiro em Copas: Davor Šuker (6 gols);
  • Outros destaques históricos: Luka Modrić, Ivan Perišić, Ivan Rakitić, Mario Mandžukić e Zvonimir Boban.

Lista de convocados da Croácia para a Copa do Mundo 2026

O técnico Zlatko Dalić divulgou a lista de convocados da Croácia para a Copa do Mundo de 2026. O principal destaque é Luka Modrić, que disputará o quinto Mundial da carreira aos 40 anos.

Goleiros

  • Dominik Livaković (Fenerbahçe)
  • Dominik Kotarski (PAOK)
  • Ivor Pandur (Hull City)

Defensores

  • Joško Gvardiol (Manchester City)
  • Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad)
  • Josip Šutalo (Ajax)
  • Josip Stanišić (Bayern de Munique)
  • Marin Pongračić (Fiorentina)
  • Martin Erlić (Bologna)
  • Luka Vušković (Hamburgo)

Meio-campistas

  • Luka Modrić (Milan)
  • Mateo Kovačić (Manchester City)
  • Mario Pašalić (Atalanta)
  • Nikola Vlašić (Torino)
  • Luka Sučić (Real Sociedad)
  • Martin Baturina (Como)
  • Kristijan Jakić (Augsburg)
  • Petar Sučić (Dinamo Zagreb)
  • Nikola Moro (Bologna)
  • Toni Fruk (Rijeka)

Atacantes

  • Ivan Perišić (PSV)
  • Andrej Kramarić (Hoffenheim)
  • Ante Budimir (Osasuna)
  • Marco Pašalić (Rijeka)
  • Petar Musa (FC Dallas)
  • Igor Matanović (Freiburg)

