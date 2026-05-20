ALERTA

Às vésperas da Copa do Mundo, Fifa monitora surto de ebola

Com doença se espalhando no Congo, entidade reforça medidas de segurança

Carol Neves

Publicado em 20 de maio de 2026 às 11:00

Presidente da Fifa, Gianni Infantino Crédito: Reprodução

A menos de um mês do início da Copa do Mundo de 2026, o avanço do surto de ebola na República Democrática do Congo entrou no radar da Fifa. A entidade informou que está em contato com a federação congolesa e com órgãos de saúde internacionais para acompanhar a situação e adotar medidas preventivas durante o torneio.

Até agora, o surto já provocou 134 mortes e soma cerca de 500 casos suspeitos. De acordo com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), ainda não existe vacina nem tratamento específico para a variante do vírus identificada como Bundibugyo. A expectativa, segundo ele, é de que uma solução possa surgir dentro de dois meses.

Uniformes da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026 1 de 15

Em nota, a Fifa afirmou que acompanha de perto o cenário no país africano e mantém diálogo constante com a Federação de Futebol da República Democrática do Congo.

“A Fifa está ciente e monitorando a situação relativa ao surto de Ebola e mantém contato próximo com a Federação de Futebol da República Democrática do Congo para garantir que a equipe esteja ciente de todas as orientações médicas e de segurança. A Fifa continua trabalhando com os governos dos três países-sede da Copa do Mundo FIFA 2026, incluindo o Departamento de Estado dos EUA, o CDC e o Departamento de Segurança Interna, a Secretaria de Saúde do México e a Agência de Saúde Pública do Canadá, bem como com a Organização Mundial da Saúde, para garantir um torneio seguro, pois a saúde de todos os envolvidos continua sendo a prioridade da Fifa”, declarou a entidade.