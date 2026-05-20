Às vésperas da Copa do Mundo, Fifa monitora surto de ebola

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Carol Neves
Publicado em 20 de maio de 2026 às 11:00
A menos de um mês do início da Copa do Mundo de 2026, o avanço do surto de ebola na República Democrática do Congo entrou no radar da Fifa. A entidade informou que está em contato com a federação congolesa e com órgãos de saúde internacionais para acompanhar a situação e adotar medidas preventivas durante o torneio.
Até agora, o surto já provocou 134 mortes e soma cerca de 500 casos suspeitos. De acordo com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), ainda não existe vacina nem tratamento específico para a variante do vírus identificada como Bundibugyo. A expectativa, segundo ele, é de que uma solução possa surgir dentro de dois meses.
Uniformes da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026
Em nota, a Fifa afirmou que acompanha de perto o cenário no país africano e mantém diálogo constante com a Federação de Futebol da República Democrática do Congo.
“A Fifa está ciente e monitorando a situação relativa ao surto de Ebola e mantém contato próximo com a Federação de Futebol da República Democrática do Congo para garantir que a equipe esteja ciente de todas as orientações médicas e de segurança. A Fifa continua trabalhando com os governos dos três países-sede da Copa do Mundo FIFA 2026, incluindo o Departamento de Estado dos EUA, o CDC e o Departamento de Segurança Interna, a Secretaria de Saúde do México e a Agência de Saúde Pública do Canadá, bem como com a Organização Mundial da Saúde, para garantir um torneio seguro, pois a saúde de todos os envolvidos continua sendo a prioridade da Fifa”, declarou a entidade.
Apesar da preocupação, a presença da República Democrática do Congo no Mundial não está ameaçada neste momento. A seleção integra o Grupo K da competição, ao lado de Colômbia, Portugal e Uzbequistão.