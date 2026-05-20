AGENDA CULTURAL

Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica participa de evento gratuito para crianças e famílias em Lauro de Freitas

Encontro será neste domingo (23), em meio a uma sequência de conquistas internacionais da equipe

Thais Borges

Publicado em 20 de maio de 2026 às 09:28

Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica retorna a Lauro de Freitas para encontro gratuito com crianças e famílias Crédito: Divulgação

Fãs de esportes olímpicos - em especial, famílias e crianças que sonham com o universo da ginástica rítmica - já podem marcar uma data na agenda para uma programação especial neste sábado (23). Isso porque atletas da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica participam da 15ª edição do Festival Talentos da Terra, evento gratuito que une esporte, inspiração e transformação social, que acontece no Galpão de Eventos do Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas.

É a segunda vez da equipe no município, em um evento cuja proposta é aproximar crianças, famílias, estudantes e admiradores da modalidade de atletas que representam o Brasil nas principais competições internacionais. Mais do que apresentação esportiva, a ideia do encontro é despertar emoção e inspiração, principalmente em crianças e adolescentes que sonham em seguir carreira no esporte.

Haverá apresentação oficial da Seleção Brasileira – Grupo 2, além de interação com o público, sessão de fotos e autógrafos. No local, também estão previstas a presença de uma clínica esportiva voltada para crianças de projetos sociais e ativações de patrocinadores.

Festival

Criado há mais de 15 anos, o Festival Talentos da Terra é um projeto esportivo e social para o fortalecimento da ginástica rítmica e à valorização de novos talentos. A iniciativa oferece a atletas iniciantes a oportunidade de vivenciar suas primeiras apresentações em público em um ambiente acolhedor, educativo e inspirador.

Com a condução das idealizadoras Ângela Bispo e Arlene Bispo, a iniciativa atua na formação esportiva e social de centenas de crianças e adolescentes em Lauro de Freitas, ao reunir participantes da rede pública e privada em experiências ligadas ao esporte, convivência e desenvolvimento humano.

Para a fundadora Angela Bispo, ter a Seleção Brasileira no evento é a oportunidade de ampliar horizontes para crianças e adolescentes que sonham com o esporte. “Quando uma criança vê de perto uma atleta da Seleção Brasileira, ela entende que aquele sonho pode ser possível para ela também. O Talentos da Terra nasceu justamente para criar essas oportunidades, aproximar, inspirar e mostrar que o esporte pode transformar vidas. Ver o festival chegar à 15ª edição e receber novamente uma equipe desse nível é muito emocionante para todos nós”, pontua.

Resultados internacionais

O festival será em um momento de destaque da ginástica rítmica brasileira no cenário mundial. A equipe vem de uma sequência de conquistas internacionais, incluindo a medalha de prata na Copa do Mundo de Baku, na série de cinco bolas, de um pódio na Copa do Mundo de Tashkent, além da prata no conjunto geral e na série mista do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica.

A apresentação incluirá atletas da Seleção Brasileira que representam o país em competições nacionais e internacionais. Entre os nomes confirmados, estão Maria Eduarda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Nicole Pircio, Julia Kurunczi, Sofia Pereira, Maria Fernanda Lucio Moraes, Isabella Martins, Keila Vitória Lima de Souza Santos, Andriely Letícia Cichovicz, Marianne Santos, Rhayane Vitória Brum, Barbara Vitória Urquiza Galvão e Vitória Borges. Representantes da comissão técnica da Seleção Brasileira e da Confederação Brasileira de Ginástica também estarão presentes.

De acordo com a superintendente do Parque Shopping Bahia, Lulie Najar, receber novamente a equipe brasileira reforça o compromisso do empreendimento em promover experiências inspiradoras para a comunidade.

“É uma oportunidade de aproximar crianças, jovens e famílias de atletas que representam o Brasil no cenário internacional e inspiram tantas pessoas por meio do esporte. Queremos que o shopping seja também esse espaço de convivência, onde as pessoas possam viver experiências marcantes, se emocionar e se inspirar”, ressalta.

Serviço

15ª edição do Festival Talentos da Terra – Especial com a Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica

Data: 23 de maio

Horário: das 15h às 17h

Local: Galpão de Eventos – Parque Shopping Bahia

Entrada: Gratuita

Programação:

Apresentação oficial da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica – Grupo 2

Interação com o público

Sessão de fotos e autógrafos

Clínica esportiva para crianças de projetos sociais