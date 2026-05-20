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Japão na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Com uma geração talentosa, a Seleção Japonesa busca alcançar pela primeira vez as quartas de final da Copa do Mundo

Pedro Carreiro

Publicado em 20 de maio de 2026 às 13:19

Seleção Japonesa Crédito: Reprodução

Japão vai disputar a sua 8ª Copa do Mundo em 2026. Presença constante nos Mundiais desde 1998, a seleção japonesa chega ao torneio tentando superar a histórica barreira das oitavas de final. A equipe comandada por Hajime Moriyasu terá novamente uma geração forte tecnicamente, que conta com nomes como Takefusa Kubo, Wataru Endo e Hiroki Ito.

Uniforme do Japão para Copa do Mundo 2026 1 de 9

Calendário de jogos do Japão no Grupo F

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas do Japão na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

1ª Rodada: Holanda x Japão – 14/06 (domingo) – 17h – Dallas;

2ª Rodada: Tunísia x Japão – 21/06 (domingo) – 1h – Monterrey;

3ª Rodada: Japão x Suécia – 26/06 (sexta-feira) – 20h – Dallas.

Histórico do Japão em Copas do Mundo

Melhor campanha: Oitavas de final (2002, 2010, 2018 e 2022);

Primeira participação: França 1998;

Última participação: Catar 2022;

Participações: 8 (1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026);

Sede da Copa do Mundo: 2002 (ao lado da Coreia do Sul);

Melhor campanha recente: Oitavas de final em 2022;

Retrospecto geral: 25 jogos, 8 vitórias, 6 empates e 11 derrotas.

Maiores artilheiros e ídolos do Japão em Copas

Maior artilheiro em Copas: Keisuke Honda (4 gols);

Outros destaques históricos: Shinji Kagawa, Hidetoshi Nakata, Yuto Nagatomo e Takefusa Kubo.

Lista de convocados do Japão para a Copa do Mundo 2026

O técnico Hajime Moriyasu divulgou a lista de convocados do Japão para a Copa do Mundo de 2026. O principal destaque é Takefusa Kubo, uma das referências da atual geração japonesa.

Goleiros

Zion Suzuki (Parma)

Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima)

Kosei Tani (Machida Zelvia)

Defensores

Takehiro Tomiyasu (Ajax)

Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach)

Hiroki Ito (Bayern de Munique)

Yukinari Sugawara (AZ Alkmaar)

Seiya Maikuma (Cerezo Osaka)

Koki Machida (Union Saint-Gilloise)

Daiki Hashioka (Luton Town)

Yuto Nagatomo (FC Tokyo)

Meio-campistas

Wataru Endo (Liverpool)

Ao Tanaka (Leeds United)

Daichi Kamada (Crystal Palace)

Reo Hatate (Celtic)

Takefusa Kubo (Real Sociedad)

Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt)

Junya Ito (Reims)

Kaishu Sano (Mainz 05

Atacantes