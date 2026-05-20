Japão na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

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Pedro Carreiro
Publicado em 20 de maio de 2026 às 13:19
Japão vai disputar a sua 8ª Copa do Mundo em 2026. Presença constante nos Mundiais desde 1998, a seleção japonesa chega ao torneio tentando superar a histórica barreira das oitavas de final. A equipe comandada por Hajime Moriyasu terá novamente uma geração forte tecnicamente, que conta com nomes como Takefusa Kubo, Wataru Endo e Hiroki Ito.
Uniforme do Japão para Copa do Mundo 2026
A FIFA já definiu os horários e locais das partidas do Japão na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):
O técnico Hajime Moriyasu divulgou a lista de convocados do Japão para a Copa do Mundo de 2026. O principal destaque é Takefusa Kubo, uma das referências da atual geração japonesa.
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