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Baiano convocado para a Copa é afastado de clube após pedir para não jogar

Volante não treinará nem atuará até definição sobre futuro no mercado da bola

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 20 de maio de 2026 às 09:30

Danilo foi destaque em amistosos e vai para a Copa do Mundo
Danilo foi destaque em amistosos e vai para a Copa do Mundo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Convocado por Carlo Ancelotti para disputar a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, o volante baiano Danilo foi afastado pelo Botafogo e não participará dos próximos compromissos da equipe. A decisão foi tomada nesta terça-feira (19) e, segundo informações divulgadas pelo ge, permanecerá válida até que o futuro do jogador seja definido.

O atleta já havia desfalcado o clube na partida contra o Corinthians, no último domingo, oficialmente por “motivos pessoais”. Agora, Danilo também ficará fora da viagem ao Paraguai, onde o Botafogo enfrenta o Independiente Petrolero pela Copa Sul-Americana.

Danilo foi destaque em amistosos e vai para a Copa do Mundo

Danilo foi destaque em amistosos e vai para a Copa do Mundo por Reprodução/Redes Sociais
Danilo foi destaque em amistosos e vai para a Copa do Mundo por Reprodução/Redes Sociais
Danilo foi destaque em amistosos e vai para a Copa do Mundo por Reprodução/Redes Sociais
Danilo foi destaque em amistosos e vai para a Copa do Mundo por Reprodução/Redes Sociais
Danilo foi destaque em amistosos e vai para a Copa do Mundo por Reprodução/Redes Sociais
Danilo foi destaque em amistosos e vai para a Copa do Mundo por Reprodução/Redes Sociais
Danilo foi destaque em amistosos e vai para a Copa do Mundo por Reprodução/Redes Sociais
Danilo foi destaque em amistosos e vai para a Copa do Mundo por Reprodução/Redes Sociais
Danilo foi destaque em amistosos e vai para a Copa do Mundo por Reprodução/Redes Sociais
Danilo foi destaque em amistosos e vai para a Copa do Mundo por Reprodução/Redes Sociais
Danilo foi destaque em amistosos e vai para a Copa do Mundo por Reprodução/Redes Sociais
Danilo foi destaque em amistosos e vai para a Copa do Mundo por Reprodução/Redes Sociais
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Danilo foi destaque em amistosos e vai para a Copa do Mundo por Reprodução/Redes Sociais

Antes da apresentação à Seleção Brasileira para o Mundial, o volante ainda teria mais três partidas possíveis pelo clube carioca: uma pelo Campeonato Brasileiro, diante do São Paulo, no Morumbis, e outras duas pela Sul-Americana, contra Independiente Petrolero e Caracas. Os convocados para a Copa já não atuariam na última rodada do Brasileirão antes do torneio, quando o Botafogo encara o Bahia.

A situação ganhou força por causa do regulamento do Campeonato Brasileiro. Danilo soma atualmente 12 partidas na competição e, caso entre em campo novamente, não poderá defender outra equipe da Série A nesta edição do torneio.

Além do desgaste físico acumulado e de um problema no tornozelo, outro fator influenciou a decisão do Botafogo: o interesse de clubes brasileiros no jogador para a próxima janela de transferências. Palmeiras e Flamengo acompanham a situação do volante, que deseja manter aberta a possibilidade de seguir no futebol brasileiro.

Veja os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)
GOLEIRO: Ederson (Fenerbahçe) por Joilson Marconne / CBF
GOLEIRO: Weverton (Grêmio) por Divulgação
DEFENSOR: Wesley (Roma) por Divulgação
DEFENSOR: Danilo (Flamengo) por Divulgação
DEFENSOR: Ibañez (Al-Ahli) por Divulgação
DEFENSOR: Alex Sandro (Flamengo) por Lucas Figueiredo/CBF
DEFENSOR: Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
DEFENSOR: Bremer (Juventus) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Gabriel Magalhães (Arsenal) por Lucas Figueiredo / CBF
DEFENSOR: Marquinhos (PSG) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Léo Pereira (Flamengo) por Reprodução/Instagram
MEIO-CAMPISTA: Bruno Guimarães (Newcastle) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
MEIO-CAMPISTA: Casemiro (Manchester United) por Vitor Silva/CBF
MEIO-CAMPISTA: Danilo (Botafogo) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Fabinho (Al-Ittihad) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Lucas Paquetá (Flamengo) por Divulgação
ATACANTE: Endrick (Lyon/Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Gabriel Martinelli (Arsenal) por Staff Images / CBF
ATACANTE: Luiz Henrique (Zenit) por Divulgação
ATACANTE: Matheus Cunha (Manchester United) por Divulgação
ATACANTE: Neymar (Santos) por Lucas Figueiredo / CBF
ATACANTE: Vini Jr (Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Raphinha (Barcelona) por Rafael Ribeiro/CBF
ATACANTE: Igor Thiago (Brentford) por Divulgação
ATACANTE:  Rayan (Bournemouth) por Divulgação
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GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)

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Tags:

Seleção Brasileira Copa do Mundo 2026 Danilo Volante Baiano

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