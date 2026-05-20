Baiano convocado para a Copa é afastado de clube após pedir para não jogar

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Wendel de Novais
Publicado em 20 de maio de 2026 às 09:30
Convocado por Carlo Ancelotti para disputar a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, o volante baiano Danilo foi afastado pelo Botafogo e não participará dos próximos compromissos da equipe. A decisão foi tomada nesta terça-feira (19) e, segundo informações divulgadas pelo ge, permanecerá válida até que o futuro do jogador seja definido.
O atleta já havia desfalcado o clube na partida contra o Corinthians, no último domingo, oficialmente por “motivos pessoais”. Agora, Danilo também ficará fora da viagem ao Paraguai, onde o Botafogo enfrenta o Independiente Petrolero pela Copa Sul-Americana.
Danilo foi destaque em amistosos e vai para a Copa do Mundo
Antes da apresentação à Seleção Brasileira para o Mundial, o volante ainda teria mais três partidas possíveis pelo clube carioca: uma pelo Campeonato Brasileiro, diante do São Paulo, no Morumbis, e outras duas pela Sul-Americana, contra Independiente Petrolero e Caracas. Os convocados para a Copa já não atuariam na última rodada do Brasileirão antes do torneio, quando o Botafogo encara o Bahia.
A situação ganhou força por causa do regulamento do Campeonato Brasileiro. Danilo soma atualmente 12 partidas na competição e, caso entre em campo novamente, não poderá defender outra equipe da Série A nesta edição do torneio.
Além do desgaste físico acumulado e de um problema no tornozelo, outro fator influenciou a decisão do Botafogo: o interesse de clubes brasileiros no jogador para a próxima janela de transferências. Palmeiras e Flamengo acompanham a situação do volante, que deseja manter aberta a possibilidade de seguir no futebol brasileiro.
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