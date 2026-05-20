FUTEBOL

Baiano convocado para a Copa é afastado de clube após pedir para não jogar

Volante não treinará nem atuará até definição sobre futuro no mercado da bola

Wendel de Novais

Publicado em 20 de maio de 2026 às 09:30

Danilo foi destaque em amistosos e vai para a Copa do Mundo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Convocado por Carlo Ancelotti para disputar a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, o volante baiano Danilo foi afastado pelo Botafogo e não participará dos próximos compromissos da equipe. A decisão foi tomada nesta terça-feira (19) e, segundo informações divulgadas pelo ge, permanecerá válida até que o futuro do jogador seja definido.

O atleta já havia desfalcado o clube na partida contra o Corinthians, no último domingo, oficialmente por “motivos pessoais”. Agora, Danilo também ficará fora da viagem ao Paraguai, onde o Botafogo enfrenta o Independiente Petrolero pela Copa Sul-Americana.

Danilo foi destaque em amistosos e vai para a Copa do Mundo 1 de 12

Antes da apresentação à Seleção Brasileira para o Mundial, o volante ainda teria mais três partidas possíveis pelo clube carioca: uma pelo Campeonato Brasileiro, diante do São Paulo, no Morumbis, e outras duas pela Sul-Americana, contra Independiente Petrolero e Caracas. Os convocados para a Copa já não atuariam na última rodada do Brasileirão antes do torneio, quando o Botafogo encara o Bahia.

A situação ganhou força por causa do regulamento do Campeonato Brasileiro. Danilo soma atualmente 12 partidas na competição e, caso entre em campo novamente, não poderá defender outra equipe da Série A nesta edição do torneio.

Além do desgaste físico acumulado e de um problema no tornozelo, outro fator influenciou a decisão do Botafogo: o interesse de clubes brasileiros no jogador para a próxima janela de transferências. Palmeiras e Flamengo acompanham a situação do volante, que deseja manter aberta a possibilidade de seguir no futebol brasileiro.