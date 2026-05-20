Nova lesão de Neymar liga alerta na seleção brasileira a menos de um mês da Copa

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Wendel de Novais
Publicado em 20 de maio de 2026 às 07:27
O edema identificado na panturrilha direita de Neymar acendeu um sinal de alerta na seleção brasileira a menos de um mês da estreia na Copa do Mundo. Embora o problema não seja considerado grave, a avaliação inicial aponta uma lesão de grau moderado, que exige um período de recuperação antes do retorno aos treinamentos e às partidas oficiais.As informações são do O Globo.
A preocupação existe principalmente por causa do curto prazo até o início do Mundial. O Brasil estreia no dia 13, diante de Marrocos, e trabalha contra o tempo para contar com o camisa 10 em condições ideais. Apesar disso, a possibilidade de corte ainda não é discutida internamente. Caso haja necessidade, a comissão técnica poderá substituir jogadores utilizando a lista ampliada enviada previamente à Fifa.
Neymar foi às lágrimas ao ser convocado
Neste momento, a tendência é que Neymar desfalque o Santos nas próximas partidas para priorizar a recuperação física. Mesmo assim, a expectativa da seleção é ter o atacante liberado para iniciar os trabalhos com o grupo a partir do dia 27, data da apresentação oficial na Granja Comary.
Nos bastidores, existe cautela. A condição física do jogador gera tensão em relação à preparação para a Copa, embora o ambiente ainda seja de confiança na recuperação. Carlo Ancelotti decidiu manter Neymar entre os convocados mesmo ciente do risco físico. O treinador italiano tomou a decisão após receber os primeiros resultados dos exames e conversar diretamente com o atacante por telefone.
Neymar foi às lágrimas ao ser convocado
Se estiver liberado para treinar normalmente com a seleção, Neymar deverá ser preparado para o amistoso contra o Panamá, marcado para o dia 31, no Maracanã. Depois, o Brasil encara o Egito, no dia 6, nos Estados Unidos, no último teste antes da estreia no Mundial.