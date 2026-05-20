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Nova lesão de Neymar liga alerta na seleção brasileira a menos de um mês da Copa

Atacante tem edema moderado na panturrilha direita e ainda tenta ficar apto para os treinos da seleção no dia 27

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 20 de maio de 2026 às 07:27

Ancelotti e Neymar
Ancelotti e Neymar Crédito: Divulgação

O edema identificado na panturrilha direita de Neymar acendeu um sinal de alerta na seleção brasileira a menos de um mês da estreia na Copa do Mundo. Embora o problema não seja considerado grave, a avaliação inicial aponta uma lesão de grau moderado, que exige um período de recuperação antes do retorno aos treinamentos e às partidas oficiais.As informações são do O Globo.

A preocupação existe principalmente por causa do curto prazo até o início do Mundial. O Brasil estreia no dia 13, diante de Marrocos, e trabalha contra o tempo para contar com o camisa 10 em condições ideais. Apesar disso, a possibilidade de corte ainda não é discutida internamente. Caso haja necessidade, a comissão técnica poderá substituir jogadores utilizando a lista ampliada enviada previamente à Fifa.

Neymar foi às lágrimas ao ser convocado

Neymar acompanhou ao lado de Bruna Biancardi por Reprodução
Neymar se emocionou ao ser convocado por Reprodução
Neymar se emocionou ao ser convocado por Reprodução
Neymar se emocionou ao ser convocado por Reprodução
Neymar se emocionou ao ser convocado por Reprodução
Neymar recebeu apoio de amigos por Reprodução
Neymar se emocionou ao ser convocado por Reprodução
Neymar abraça o fisioterapeuta após anúncio por Reprodução
Neymar se emocionou ao ser convocado por Reprodução
1 de 9
Neymar acompanhou ao lado de Bruna Biancardi por Reprodução

Neste momento, a tendência é que Neymar desfalque o Santos nas próximas partidas para priorizar a recuperação física. Mesmo assim, a expectativa da seleção é ter o atacante liberado para iniciar os trabalhos com o grupo a partir do dia 27, data da apresentação oficial na Granja Comary.

Nos bastidores, existe cautela. A condição física do jogador gera tensão em relação à preparação para a Copa, embora o ambiente ainda seja de confiança na recuperação. Carlo Ancelotti decidiu manter Neymar entre os convocados mesmo ciente do risco físico. O treinador italiano tomou a decisão após receber os primeiros resultados dos exames e conversar diretamente com o atacante por telefone.

Neymar foi às lágrimas ao ser convocado

Neymar acompanhou ao lado de Bruna Biancardi por Reprodução
Neymar se emocionou ao ser convocado por Reprodução
Neymar se emocionou ao ser convocado por Reprodução
Neymar se emocionou ao ser convocado por Reprodução
Neymar se emocionou ao ser convocado por Reprodução
Neymar recebeu apoio de amigos por Reprodução
Neymar se emocionou ao ser convocado por Reprodução
Neymar abraça o fisioterapeuta após anúncio por Reprodução
Neymar se emocionou ao ser convocado por Reprodução
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Neymar acompanhou ao lado de Bruna Biancardi por Reprodução

Se estiver liberado para treinar normalmente com a seleção, Neymar deverá ser preparado para o amistoso contra o Panamá, marcado para o dia 31, no Maracanã. Depois, o Brasil encara o Egito, no dia 6, nos Estados Unidos, no último teste antes da estreia no Mundial.

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Tags:

Neymar Copa do Mundo 2026 Lesão

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