LARGAR NA FRENTE

Vitória recebe o ABC em casa para abrir vantagem na semifinal da Copa do Nordeste

Times se enfrentam nesta quarta-feira (20), a partir das 21h no Barradão

Alan Pinheiro

Publicado em 20 de maio de 2026 às 05:00

Luan Cândido volta ao time titular do Vitória na partida contra o ABC Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após a derrota para o Red Bull Bragantino no último final de semana, o Vitória reajusta o seu foco para outra competição: a Copa do Nordeste. Nas semifinais do torneio regional, os rubro-negros terão o ABC pela frente nesta quarta-feira (20) pelo jogo de ida. Mais uma vez dentro do Barradão, o objetivo do Leão quando a bola rolar a partir das 21h será construir uma boa vantagem em casa para decidir com mais tranquilidade a vaga na final na volta.

Por ter campanha inferior ao time potiguar, o Vitória joga o primeiro confronto em Salvador. Durante a fase de grupos, ambas as equipes somaram 10 pontos. No entanto, o ABC terminou com um gol a mais no saldo final. Nas quartas de final, a equipe do Rio Grande do Norte goleou a Juazeirense por 4x0 e ampliou essa diferença no saldo, o que credenciou a decisão para a Arena das Dunas, na próxima quarta-feira (27).

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Para o confronto, o técnico Jair Ventura conta com os retornos do atacante Renato Kayzer, do lateral esquerdo Ramon, do lateral direito Nathan Mendes e do zagueiro Luan Cândido. Enquanto os dois primeiros cumpriram suspensão contra o Bragantino no último final de semana, os outros dois pertencem ao time paulista e não jogaram por força contratual.

Dos quatro jogadores, somente o centroavante não deve começar entre os titulares do clube baiano. Os outros três retornam para compor a linha defensiva do Leão, junto com o zagueiro Cacá. No ataque, a tendência é de manutenção do trio que vem atuando nos últimos jogos, com Renê, Erick e Matheuzinho. O camisa 33, no entanto, virou dúvida após sair machucado do último jogo.

Vitória e ABC já se enfrentaram 12 vezes na Copa do Nordeste. O retrospecto do confronto é favorável para os rubro-negros, que venceram quatro desses jogos, enquanto perderam apenas em uma oportunidade. Quem reina é o empate, resultado que aconteceu em sete oportunidades no histórico do confronto na competição.

Considerando todas as competições, foram disputados 29 jogos entre as duas equipes, com 10 vitórias rubro-negras, 16 empates e apenas três triunfos do ABC. Com o Leão como mandante, o Vitória venceu sete vezes, empatou seis e perdeu um confronto. Na última oportunidade em que as duas equipes se enfrentaram, em 2024, o Vitória venceu por 3x1. A missão do clube é manter a vantagem no retrospecto.

O Leão também defende um tabu de oito anos contra o clube potiguar. Em 2018, última partida que perdeu para o ABC, os rubro-negros foram derrotados por 3x1 no Frasqueirão. Wallyson, que terminou aquela temporada defendendo o Vitória, marcou um dos gols do Elefante.