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Fora da Copa, goleiro quebra silêncio após corte da seleção brasileira: 'As coisa não acabam por aqui'

Goleiro do Al-Nassr agradeceu apoio dos torcedores e disse que seguirá torcendo pelo hexa

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 20 de maio de 2026 às 09:10

Bento pela Seleção Brasileira
Bento pela Seleção Brasileira Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Fora da lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026, o goleiro Bento usou as redes sociais para comentar a ausência entre os convocados de Carlo Ancelotti. O jogador do Al-Nassr publicou uma mensagem de agradecimento aos torcedores e afirmou que continuará apoiando a equipe na busca pelo hexacampeonato.

“Muito agradecido a Deus por tudo em minha vida, tenho certeza que vai continuar fazendo coisas grandiosas. Sempre foi e sempre será um sonho e uma honra representar o nosso Brasil. As coisas não acabam por aqui”, escreveu o goleiro.

Bento pela Seleção Brasileira

Bento pela Seleção Brasileira por Reprodução/Redes Sociais
Bento pela Seleção Brasileira por Reprodução/Redes Sociais
Bento pela Seleção Brasileira por Reprodução/Redes Sociais
Bento pela Seleção Brasileira por Reprodução/Redes Sociais
Bento pela Seleção Brasileira por Reprodução/Redes Sociais
Bento pela Seleção Brasileira por Reprodução/Redes Sociais
Bento pela Seleção Brasileira por Reprodução/Redes Sociais
Bento pela Seleção Brasileira por Reprodução/Redes Sociais
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Bento pela Seleção Brasileira por Reprodução/Redes Sociais

Na sequência, Bento reforçou que seguirá acompanhando a seleção como torcedor. “Minha torcida vai ser maior ainda apoiando meus companheiros, e vamos estar muito bem representados. Obrigado a todos pelas mensagens e torcidas. E como sempre digo, Vamos, Brasil”, completou.

A ausência do goleiro foi uma das que mais chamaram atenção na convocação final do treinador italiano. Bento participou das cinco primeiras listas feitas por Ancelotti e vinha sendo presença frequente no grupo da seleção desde 2023, aparecendo em 12 das últimas 16 convocações do Brasil.

Veja os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)
GOLEIRO: Ederson (Fenerbahçe) por Joilson Marconne / CBF
GOLEIRO: Weverton (Grêmio) por Divulgação
DEFENSOR: Wesley (Roma) por Divulgação
DEFENSOR: Danilo (Flamengo) por Divulgação
DEFENSOR: Ibañez (Al-Ahli) por Divulgação
DEFENSOR: Alex Sandro (Flamengo) por Lucas Figueiredo/CBF
DEFENSOR: Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
DEFENSOR: Bremer (Juventus) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Gabriel Magalhães (Arsenal) por Lucas Figueiredo / CBF
DEFENSOR: Marquinhos (PSG) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Léo Pereira (Flamengo) por Reprodução/Instagram
MEIO-CAMPISTA: Bruno Guimarães (Newcastle) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
MEIO-CAMPISTA: Casemiro (Manchester United) por Vitor Silva/CBF
MEIO-CAMPISTA: Danilo (Botafogo) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Fabinho (Al-Ittihad) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Lucas Paquetá (Flamengo) por Divulgação
ATACANTE: Endrick (Lyon/Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Gabriel Martinelli (Arsenal) por Staff Images / CBF
ATACANTE: Luiz Henrique (Zenit) por Divulgação
ATACANTE: Matheus Cunha (Manchester United) por Divulgação
ATACANTE: Neymar (Santos) por Lucas Figueiredo / CBF
ATACANTE: Vini Jr (Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Raphinha (Barcelona) por Rafael Ribeiro/CBF
ATACANTE: Igor Thiago (Brentford) por Divulgação
ATACANTE:  Rayan (Bournemouth) por Divulgação
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GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)

Apesar da sequência na equipe nacional, o arqueiro não atravessava o melhor momento técnico. Recentemente, Bento falhou em um clássico entre Al-Nassr e Al Hilal, resultado que complicou a disputa pelo título saudita do clube. O goleiro também recebeu críticas pelo desempenho no amistoso contra a Croácia, durante a Data Fifa de março.

Na convocação final para a Copa, Carlo Ancelotti optou por levar Weverton, do Grêmio, para a vaga entre os goleiros do elenco brasileiro.

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Tags:

Goleiro Copa do Mundo 2026 Convocação Bento Pela Seleção Brasileira

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