FUTEBOL

Fora da Copa, goleiro quebra silêncio após corte da seleção brasileira: 'As coisa não acabam por aqui'

Goleiro do Al-Nassr agradeceu apoio dos torcedores e disse que seguirá torcendo pelo hexa

Wendel de Novais

Publicado em 20 de maio de 2026 às 09:10

Bento pela Seleção Brasileira Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Fora da lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026, o goleiro Bento usou as redes sociais para comentar a ausência entre os convocados de Carlo Ancelotti. O jogador do Al-Nassr publicou uma mensagem de agradecimento aos torcedores e afirmou que continuará apoiando a equipe na busca pelo hexacampeonato.

“Muito agradecido a Deus por tudo em minha vida, tenho certeza que vai continuar fazendo coisas grandiosas. Sempre foi e sempre será um sonho e uma honra representar o nosso Brasil. As coisas não acabam por aqui”, escreveu o goleiro.

Bento pela Seleção Brasileira 1 de 8

Na sequência, Bento reforçou que seguirá acompanhando a seleção como torcedor. “Minha torcida vai ser maior ainda apoiando meus companheiros, e vamos estar muito bem representados. Obrigado a todos pelas mensagens e torcidas. E como sempre digo, Vamos, Brasil”, completou.

A ausência do goleiro foi uma das que mais chamaram atenção na convocação final do treinador italiano. Bento participou das cinco primeiras listas feitas por Ancelotti e vinha sendo presença frequente no grupo da seleção desde 2023, aparecendo em 12 das últimas 16 convocações do Brasil.

Veja os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 1 de 26

Apesar da sequência na equipe nacional, o arqueiro não atravessava o melhor momento técnico. Recentemente, Bento falhou em um clássico entre Al-Nassr e Al Hilal, resultado que complicou a disputa pelo título saudita do clube. O goleiro também recebeu críticas pelo desempenho no amistoso contra a Croácia, durante a Data Fifa de março.