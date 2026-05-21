Nova Zelândia na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

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Pedro Carreiro
Publicado em 21 de maio de 2026 às 16:10
Nova Zelândia vai disputar a sua 3ª Copa do Mundo em 2026. Os All Whites chegam ao torneio após uma classificação histórica e com uma equipe comandada por Darren Bazeley, que aposta na liderança de Chris Wood, capitão e maior artilheiro da seleção.
Uniformes da Nova Zelândia para Copa do Mundo 2026
A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Nova Zelândia na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):
Entre os neozelandeses que já balançaram a rede em Mundiais estão Steve Wooddin, Steve Sumner, Shane Smeltz e Winston Reid. Chris Wood e Tommy Smith, por sua vez, estão prestes a se tornar os únicos jogadores da Nova Zelândia a disputar duas Copas do Mundo.
O técnico Darren Bazeley divulgou a lista de convocados da Nova Zelândia para a Copa do Mundo de 2026. O principal destaque é Chris Wood, que seguirá como capitão da equipe.
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