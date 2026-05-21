OS 'ALL WHITES'

Nova Zelândia na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

A Seleção Neozelandesa chega à Copa buscando sua primeira vitória em Mundiais

Pedro Carreiro

Publicado em 21 de maio de 2026 às 16:10

Seleção eozelandesa Crédito: Reprodução

Nova Zelândia vai disputar a sua 3ª Copa do Mundo em 2026. Os All Whites chegam ao torneio após uma classificação histórica e com uma equipe comandada por Darren Bazeley, que aposta na liderança de Chris Wood, capitão e maior artilheiro da seleção.

Uniformes da Nova Zelândia para Copa do Mundo 2026 1 de 19

Calendário de jogos da Nova Zelândia no Grupo G

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Nova Zelândia na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

1ª Rodada: Irã x Nova Zelândia – 15/06 (segunda-feira) – 22h – Los Angeles Stadium;

2ª Rodada: Nova Zelândia x Egito – 21/06 (domingo) – 22h – BC Place, Vancouver;

3ª Rodada: Nova Zelândia x Bélgica – 27/06 (sábado) – 00h – BC Place, Vancouver.

Histórico da Nova Zelândia em Copas do Mundo

Melhor campanha: Fase de grupos (1982 e 2010);

Primeira participação: Espanha 1982;

Última participação: África do Sul 2010;

Participações: 3 (1982, 2010 e 2026);

Melhor campanha recente: Fase de grupos em 2010;

Retrospecto geral: 6 jogos, 0 vitórias, 3 empates e 3 derrotas.

Maiores artilheiros e ídolos da Nova Zelândia em Copas

Entre os neozelandeses que já balançaram a rede em Mundiais estão Steve Wooddin, Steve Sumner, Shane Smeltz e Winston Reid. Chris Wood e Tommy Smith, por sua vez, estão prestes a se tornar os únicos jogadores da Nova Zelândia a disputar duas Copas do Mundo.

Lista de convocados da Nova Zelândia para a Copa do Mundo 2026

O técnico Darren Bazeley divulgou a lista de convocados da Nova Zelândia para a Copa do Mundo de 2026. O principal destaque é Chris Wood, que seguirá como capitão da equipe.

Goleiros

Max Crocombe (Millwall)

Alex Paulsen (Lechia Gdańsk)

Michael Woud (Auckland FC)

Defensores

Tim Payne (Wellington Phoenix)

Francis De Vries (Auckland FC)

Tyler Bindon (Nottingham Forest)

Michael Boxall (Minnesota United)

Liberato Cacace (Wrexham)

Nando Pijnaker (Auckland FC)

Finn Surman (Portland Timbers)

Callan Elliot (Auckland FC)

Tommy Smith (Braintree Town)

Meio-campistas

Joe Bell (Viking)

Matt Garbett (Peterborough United)

Marko Stamenić (Swansea City)

Sarpreet Singh (Wellington Phoenix)

Alex Rufer (Wellington Phoenix)

Ryan Thomas (PEC Zwolle)

Lachlan Bayliss (Newcastle Jets)

Atacantes