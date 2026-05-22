Coreia do Sul na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

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Pedro Carreiro
Publicado em 22 de maio de 2026 às 15:17
Coreia do Sul vai disputar a sua 12ª Copa do Mundo em 2026. Sob o comando do técnico Hong Myung-bo e tendo como referência Son Heung-min, os Tigres da Ásia vivem uma sequência de 11 participações consecutivas desde 1986. Em 2022, no Catar, avançou às oitavas de final pela primeira vez em 12 anos.
Uniformes da Coreia do Sul para Copa do Mundo 2026
A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Coreia do Sul na fase de grupos. Confira os detalhes:
O técnico Hong Myung-bo divulgou a lista de 26 convocados da Coreia do Sul para a Copa do Mundo de 2026. Son Heung-min lidera o grupo, com Lee Kang-in, Kim Min-jae e Hwang Hee-chan entre os principais nomes.
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