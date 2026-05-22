OS TIGRES DA ÁSIA

Coreia do Sul na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

A Seleção Sul-coreana chega ao Mundial sonhando em avançar ao mata-mata pela segunda edição seguida

Pedro Carreiro

Publicado em 22 de maio de 2026 às 15:17

Seleção Sul-coreana Crédito: Reprodução

Coreia do Sul vai disputar a sua 12ª Copa do Mundo em 2026. Sob o comando do técnico Hong Myung-bo e tendo como referência Son Heung-min, os Tigres da Ásia vivem uma sequência de 11 participações consecutivas desde 1986. Em 2022, no Catar, avançou às oitavas de final pela primeira vez em 12 anos.

Uniformes da Coreia do Sul para Copa do Mundo 2026 1 de 10

Calendário de jogos da Coreia do Sul no Grupo A

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Coreia do Sul na fase de grupos. Confira os detalhes:

1ª Rodada: Coreia do Sul x República Tcheca – 11/06 (quinta-feira) – Guadalajara Stadium;

2ª Rodada: Coreia do Sul x México – 18/06 (quinta-feira) – Guadalajara Stadium;

3ª Rodada: África do Sul x Coreia do Sul – 24/06 (quarta-feira) – Monterrey Stadium.

Histórico da Coreia do Sul em Copas do Mundo

Melhor campanha: 4º lugar (2002);

Primeira participação: Suíça 1954;

Última participação: Catar 2022;

Participações: 12 (1954, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026);

Sede da Copa do Mundo: 2002, em conjunto com o Japão

Melhor campanha recente: oitavas de final em 2022.

Retrospecto geral: 38 jogos, 7 vitórias, 10 empates e 21 derrotas.



Maiores artilheiros e ídolos da Coreia do Sul em Copas

Maior artilheiro em Copas: Ahn Junghwan e Son Heung-min (3 gols cada);

Outros destaques históricos: Park Ji-sung e Hong Myung-bo.

Lista de convocados da Coreia do Sul para a Copa do Mundo 2026

O técnico Hong Myung-bo divulgou a lista de 26 convocados da Coreia do Sul para a Copa do Mundo de 2026. Son Heung-min lidera o grupo, com Lee Kang-in, Kim Min-jae e Hwang Hee-chan entre os principais nomes.

Goleiros

Jo Hyeon-woo (Ulsan)

Kim Seung-gyu (FC Tokyo)

Song Bum-keun (Jeonbuk)

Defensores

Kim Moon-hwan (Daejeon)

Kim Min-jae (Bayern de Munique)

Kim Tae-hyon (Kashima Antlers)

Park Jin-seob (Zhejiang)

Seol Young-woo (Red Star Belgrade)

Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach)

Lee Ki-hyuk (Gangwon)

Lee Tae-seok (Austria Wien)

Lee Han-beom (Midtjylland)

Cho Yu-min (Sharjah)

Meio-campistas

Kim Jin-gyu (Jeonbuk)

Bae Jun-ho (Stoke City)

Paik Seung-ho (Birmingham)

Yang Hyun-jun (Celtic)

Eom Ji-sung (Swansea)

Lee Kang-in (Paris Saint-Germain)

Lee Dong-gyeong (Ulsan)

Lee Jae-sung (Mainz)

Hwang In-beom (Feyenoord)

Hwang Hee-chan (Wolverhampton Wanderers)

Atacantes