Haiti na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

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Pedro Carreiro
Publicado em 22 de maio de 2026 às 15:39
Seleção haitiana faz seu retorno ao Mundial após 52 anos e terá Duckens Nazon como principal estrela na disputa sediada por Estados Unidos, Canadá e México. O time comandado por Sebastien Migne chega à Copa depois de confirmar a vaga ao terminar na liderança do grupo nas Eliminatórias da Concacaf, mesmo sem poder atuar em casa por causa da crise de segurança no país.
Uniformes do Haiti para Copa do Mundo 2026
A FIFA já definiu os horários e locais das partidas do Haiti na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):
O técnico Sebastien Migne divulgou a lista de 26 convocados do Haiti para a Copa do Mundo de 2026. Johny Placide, Duckens Nazon e Jean-Ricner Bellegarde estão entre os nomes mais experientes e conhecidos do elenco.
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