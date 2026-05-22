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Haiti na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

A Seleção Haitiana volta ao torneio pela primeira vez desde 1974, quando fez sua estreia em Mundiais

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 22 de maio de 2026 às 15:39

Seleção Haitiana
Seleção Haitiana Crédito: Reprodução

Seleção haitiana faz seu retorno ao Mundial após 52 anos e terá Duckens Nazon como principal estrela na disputa sediada por Estados Unidos, Canadá e México. O time comandado por Sebastien Migne chega à Copa depois de confirmar a vaga ao terminar na liderança do grupo nas Eliminatórias da Concacaf, mesmo sem poder atuar em casa por causa da crise de segurança no país.

Uniformes do Haiti para Copa do Mundo 2026

Uniforme do Haiti para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme do Haiti para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme do Haiti para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme do Haiti para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme do Haiti para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme do Haiti para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme do Haiti para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme do Haiti para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme do Haiti para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme do Haiti para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
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Uniforme do Haiti para Copa do Mundo 2026 por Reprodução

Calendário de jogos do Haiti no Grupo C

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas do Haiti na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

  • 1ª Rodada: Haiti x Escócia – 13/06 (sábado) – 22h – Boston;
  • 2ª Rodada: Brasil x Haiti – 19/06 (sexta-feira) – 21h30 – Filadélfia;
  • 3ª Rodada: Marrocos x Haiti – 24/06 (quarta-feira) – 19h – Atlanta.

Histórico do Haiti em Copas do Mundo

  • Melhor campanha: fase de grupos (1974);
  • Primeira participação: Alemanha Ocidental 1974;
  • Última participação: Alemanha Ocidental 1974;
  • Participações: 2 (1974 e 2026);
  • Sede da Copa do Mundo: nenhuma vez;
  • Retrospecto geral: 3 jogos, 0 vitórias, 0 empates e 3 derrotas.

Maiores artilheiros e ídolos do Haiti em Copas

  • Maior artilheiro em Copas: Emmanuel Sanon (1 gol);
  • Outros destaques históricos: Duckens Nazon, é o maior artilheiro da história da Seleção Haitiana, enquanto o volante Jean-Ricner Bellegarde é jogador da Premier League e o goleiro Johny Placide joga no Campeonato Francês

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Lista de convocados do Haiti para a Copa do Mundo 2026

O técnico Sebastien Migne divulgou a lista de 26 convocados do Haiti para a Copa do Mundo de 2026. Johny Placide, Duckens Nazon e Jean-Ricner Bellegarde estão entre os nomes mais experientes e conhecidos do elenco.

Goleiros

  • Johny Placide (SC Bastia)
  • Alexandre Pierre (FC Sochaux)
  • Josué Duverger (FC Cosmos Koblenz)

Defensores

  • Carlens Arcus (Angers)
  • Wilguens Paugain (Zulte Waregem)
  • Duke Lacroix (Colorado Springs)
  • Martin Experience (Nancy-Lorraine)
  • Jean-Kévin Duverne (Gent)
  • Ricardo Adé (LDU Quito)
  • Hannes Delcroix (FC Lugano)
  • Keeto Thermoncy (BSC Young Boys II)

Meio-campistas

  • Leverton Pierre (Vizela)
  • Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive)
  • Danley Jean-Jacques (Philadelphia Union)
  • Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton)
  • Woodensky Pierre (Violette)
  • Simon Dominique (FC Tatran Prešov)

Atacantes

  • Louicius Deedson (FC Dallas)
  • Ruben Providence (Almere City)
  • Josué Casimir (Auxerre)
  • Derrick Etienne (Toronto FC)
  • Wilson Isidor (Sunderland)
  • Duckens Nazon (Esteghlal)
  • Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor)
  • Yassin Fortune (Vizela)
  • Lenny Joseph (Ferencváros) 

Tags:

Copa do Mundo 2026 Haiti

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