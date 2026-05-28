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Estados Unidos na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Com Pochettino no comando e jogos em casa, os norte-americanos apostam em uma geração liderada por Pulisic para ir longe na Copa

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 28 de maio de 2026 às 15:54

Seleção Estadunidense
Seleção Estadunidense Crédito: Divulgação

A seleção dos Estados Unidos vai disputar sua 12ª Copa do Mundo em 2026 e chega ao torneio como uma das anfitriãs da competição, ao lado de Canadá e México. Depois de alcançar as oitavas de final no Catar, os norte-americanos iniciam uma nova fase sob o comando do aargentino Mauricio Pochettino para tentar igualar a melhor campanha recente do país, as quartas de final de 2002.

Uniformes dos Estados Unidos para Copa do Mundo 2026

Uniforme dos Estados Unidos para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme dos Estados Unidos para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme dos Estados Unidos para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme dos Estados Unidos para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme dos Estados Unidos para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme dos Estados Unidos para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme dos Estados Unidos para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme dos Estados Unidos para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme dos Estados Unidos para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme dos Estados Unidos para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme dos Estados Unidos para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme dos Estados Unidos para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
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Uniforme dos Estados Unidos para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme dos Estados Unidos para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
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Uniforme dos Estados Unidos para Copa do Mundo 2026 por Divulgação

Calendário de jogos dos Estados Unidos no Grupo D

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas dos Estados Unidos na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

  • 1ª Rodada: Estados Unidos x Paraguai – 12/06 (sexta-feira) – 22h – Los Angeles;
  • 2ª Rodada: Estados Unidos x Austrália – 19/06 (sexta-feira) – 16h – Seattle;
  • 3ª Rodada: Turquia x Estados Unidos – 25/06 (quinta-feira) – 23h – Los Angeles.

Histórico dos Estados Unidos em Copas do Mundo

  • Melhor campanha: terceiro lugar (1930);
  • Primeira participação: Uruguai 1930;
  • Última participação: Catar 2022;
  • Participações: 12 (1930, 1934, 1950, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2022 e 2026);
  • Sede da Copa do Mundo: nenhuma vez;
  • Melhor campanha recente: oitavas de final em 2022;
  • Retrospecto geral: 37 jogos, 9 vitórias, 8 empates e 20 derrotas.

Maiores artilheiros e ídolos dos Estados Unidos em Copas

  • Maior artilheiro em Copas: Landon Donovan (5 gols);
  • Outros destaques históricos: Clint Dempsey, Tim Howard e Christian Pulisic.

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Lista de convocados dos Estados Unidos para a Copa do Mundo 2026

Mauricio Pochettino divulgou a lista de 26 convocados da seleção dos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026. O grupo reúne nomes como Christian Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams, Gio Reyna, Sergiño Dest, Antonee Robinson, Tim Weah e Ricardo Pepi.

Goleiros

  • Matt Turner (New England Revolution)
  • Matt Freese (New York City FC)
  • Chris Brady (Chicago Fire). 

Defensores

  • Max Arfsten (Columbus Crew)
  • Sergiño Dest (PSV Eindhoven)
  • Alex Freeman (Villarreal)
  • Mark McKenzie (Toulouse)
  • Tim Ream (Charlotte FC)
  • Chris Richards (Crystal Palace)
  • Antonee Robinson (Fulham)
  • Miles Robinson (FC Cincinnati)
  • Joe Scally (Borussia Mönchengladbach)
  • Auston Trusty (Celtic).

Meio-campistas

  • Tyler Adams (AFC Bournemouth)
  • Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps)
  • Weston McKennie (Juventus)
  • Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach)
  • Cristian Roldan (Seattle Sounders)
  • Malik Tillman (Bayer Leverkusen).

Atacantes

  • Brenden Aaronson (Leeds United)
  • Folarin Balogun (Monaco)
  • Ricardo Pepi (PSV Eindhoven)
  • Christian Pulisic (AC Milan)
  • Tim Weah (Olympique Marseille)
  • Haji Wright (Coventry City)
  • Alejandro Zendejas (Club América).

Tags:

Estados Unidos Copa do Mundo 2026

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