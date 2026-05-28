Estados Unidos na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

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Pedro Carreiro
Publicado em 28 de maio de 2026 às 15:54
A seleção dos Estados Unidos vai disputar sua 12ª Copa do Mundo em 2026 e chega ao torneio como uma das anfitriãs da competição, ao lado de Canadá e México. Depois de alcançar as oitavas de final no Catar, os norte-americanos iniciam uma nova fase sob o comando do aargentino Mauricio Pochettino para tentar igualar a melhor campanha recente do país, as quartas de final de 2002.
Uniformes dos Estados Unidos para Copa do Mundo 2026
A FIFA já definiu os horários e locais das partidas dos Estados Unidos na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):
Mauricio Pochettino divulgou a lista de 26 convocados da seleção dos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026. O grupo reúne nomes como Christian Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams, Gio Reyna, Sergiño Dest, Antonee Robinson, Tim Weah e Ricardo Pepi.
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