FUTEBOL

Neymar pode perder a Copa? CBF define estratégia e tem prazo para cortar atacante após lesão

Confederação tem até dia 12 para fazer cortes nos convocados por lesão

Carol Neves

Publicado em 28 de maio de 2026 às 12:36

Neymar pela Seleção Brasileira Crédito: Shutterstock

A Confederação Brasileira de Futebol decidiu aguardar a recuperação de Neymar antes de tomar qualquer decisão definitiva sobre um eventual corte da Copa do Mundo. Após reuniões realizadas entre a noite de quarta-feira e a manhã desta quinta-feira na Granja Comary, a comissão técnica e o departamento de seleções optaram por manter o atacante do Santos entre os 26 convocados, mesmo após o diagnóstico de lesão grau 2 na panturrilha direita.

Segundo reportagem do GloboEsporte, a avaliação interna é de que ainda existe a possibilidade de o camisa 10 atuar na primeira fase do Mundial. Inicialmente, a CBF estabeleceu um período de 15 dias para acompanhar a evolução clínica do jogador. O prazo coincide com o limite do dia 12 de junho, data final para alterações na lista de convocados, 24 horas antes da estreia da Seleção contra o Marrocos.

Neymar no primeiro dia de treino na Granja Comary 1 de 5

A situação de Neymar será monitorada diariamente e qualquer decisão dependerá da resposta física do atleta ao tratamento. O chefe do departamento médico da CBF, Rodrigo Lasmar, trabalha com um período de recuperação entre duas e três semanas a partir desta quinta-feira.

No cenário mais otimista, Neymar poderia ficar disponível já para a partida diante do Marrocos, embora essa possibilidade seja considerada improvável neste momento. Assim, a maior expectativa passa a ser pela presença do atacante no duelo contra o Haiti, marcado para o dia 19 de junho, na Filadélfia.

Lesão

O jogador sofreu a lesão no último dia 17 de maio, durante a derrota do Santos por 3 a 0 para o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. Um dia depois, a convocação da Seleção foi realizada com base em um documento enviado pelo clube paulista informando que Neymar apresentava apenas um edema e teria condições de iniciar normalmente a preparação para a Copa.