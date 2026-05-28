FUTEBOL

Vai ser cortado? CBF manda Neymar fazer exames em clínica fora da Granja Comary após lesão

Atacante não treinou com o grupo e realizou avaliação detalhada da panturrilha em clínica de Teresópolis

Wendel de Novais

Publicado em 28 de maio de 2026 às 07:29

Neymar no primeiro dia de treino na Granja Comary Crédito: Reprodução/CBF TV

A situação física de Neymar voltou a gerar apreensão na Seleção Brasileira às vésperas da Copa do Mundo de 2026. O atacante não participou das atividades desta quarta-feira na Granja Comary, em Teresópolis, e foi encaminhado pela CBF para realizar exames de imagem em uma clínica fora do centro de treinamento, de acordo com informações do UOL.

Apesar do clima de preocupação, a situação ainda é tratada com cautela internamente. Segundo informações divulgadas pelo UOL, a Confederação Brasileira de Futebol queria realizar uma avaliação mais detalhada da região lesionada, principalmente uma ressonância magnética, já que o CT da Seleção não possui equipamentos específicos para esse tipo de exame.

Neymar no primeiro dia de treino na Granja Comary 1 de 5

A entidade aguarda agora a análise completa das imagens antes de tomar qualquer decisão envolvendo o jogador. Até o momento, não há definição sobre afastamento ou permanência de Neymar no grupo comandado por Carlo Ancelotti.

O problema físico foi inicialmente divulgado pelo Santos na semana passada como um edema leve de dois milímetros na panturrilha. Embora considerada uma lesão de menor gravidade, o tempo de recuperação pode variar entre cinco dias e duas semanas, dependendo da resposta física do atleta.

A comissão técnica trabalha com cautela para evitar qualquer agravamento antes do Mundial. Neymar pode até já estar em fase final de recuperação, mas ainda existe preocupação em relação ao risco de uma nova lesão caso ele retorne sem estar totalmente recuperado.

Por causa disso, a presença do atacante no amistoso contra o Panamá, marcado para domingo (31), no Maracanã, segue indefinida. A expectativa é que os resultados dos exames sejam concluídos ainda nesta quinta-feira. Caso exista qualquer mudança envolvendo a situação do jogador, a CBF deve se pronunciar oficialmente.

Declaração

Durante um rápido contato com jornalistas, após jogo do Santos na noite da última terça-feira (26), Neymar foi questionado sobre a recuperação muscular às vésperas do Mundial. Um dos repórteres perguntou: “Só fala pra gente como é que tá a panturrilha, só isso pra gente”. Em tom descontraído, o atacante respondeu imediatamente: “Tá aqui, inteira…”, falou em vídeo que circula nas redes sociais.

A imprensa voltou a insistir sobre a possibilidade de o problema físico atrapalhar a participação do jogador na equipe comandada por Carlo Ancelotti. “Tá bem, você acha que vai ser problema ou não, Neymar? Tudo tranquilo pra Copa?”, perguntou outro jornalista.

Demonstrando confiança na recuperação e tentando afastar qualquer clima de preocupação, Neymar encerrou o tema de forma direta e bem-humorada. “Problema do que?”, respondeu o atacante, indicando que não acredita que a lesão vá comprometer sua presença ou desempenho na Copa do Mundo.