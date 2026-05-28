PIRATARIA

Receita Federal apreende 22 toneladas de camisas falsas de seleções e clubes de futebol

Operação acontece às vésperas da Copa do mundo

Carol Neves

Publicado em 28 de maio de 2026 às 07:44

Camisas de seleções foram apreendidas Crédito: Divulgação/Receita Federal

Às vésperas da Copa do Mundo de 2026, uma grande carga de produtos falsificados foi interceptada pela Receita Federal no Porto de Santos, no litoral de São Paulo. A apreensão ocorreu na última quarta-feira (20) e envolveu 22 toneladas de camisas de clubes e seleções, avaliadas em cerca de R$ 3,3 milhões.

A mercadoria estava dentro de um contêiner no Porto de Santos e, segundo a Receita Federal, correspondia a aproximadamente 120 mil peças de origem chinesa. O material foi encontrado escondido atrás de cerca de duas toneladas de malas, posicionadas próximas à porta do contêiner, numa tentativa de dificultar a fiscalização.

Camisas variadas foram apreendidas 1 de 5

De acordo com o órgão, a carga havia sido declarada como “mochilas”, o que chamou a atenção dos agentes durante a inspeção. A forma de ocultação também diferiu de outras ocorrências recentes no mesmo porto, quando produtos esportivos falsificados apareciam misturados a outros tipos de mercadorias ilegais.

Entre os itens apreendidos estão camisas de seleções que disputarão a Copa, como Brasil, Canadá, Portugal, Argentina, Colômbia, México, Espanha, Alemanha e Japão. Também foram identificadas peças relacionadas a clubes brasileiros, entre eles Santos, Botafogo, Portuguesa, Flamengo e Atlético Mineiro.