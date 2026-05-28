Receita Federal apreende 22 toneladas de camisas falsas de seleções e clubes de futebol

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Carol Neves
Publicado em 28 de maio de 2026 às 07:44
Às vésperas da Copa do Mundo de 2026, uma grande carga de produtos falsificados foi interceptada pela Receita Federal no Porto de Santos, no litoral de São Paulo. A apreensão ocorreu na última quarta-feira (20) e envolveu 22 toneladas de camisas de clubes e seleções, avaliadas em cerca de R$ 3,3 milhões.
A mercadoria estava dentro de um contêiner no Porto de Santos e, segundo a Receita Federal, correspondia a aproximadamente 120 mil peças de origem chinesa. O material foi encontrado escondido atrás de cerca de duas toneladas de malas, posicionadas próximas à porta do contêiner, numa tentativa de dificultar a fiscalização.
Camisas variadas foram apreendidas
De acordo com o órgão, a carga havia sido declarada como “mochilas”, o que chamou a atenção dos agentes durante a inspeção. A forma de ocultação também diferiu de outras ocorrências recentes no mesmo porto, quando produtos esportivos falsificados apareciam misturados a outros tipos de mercadorias ilegais.
Entre os itens apreendidos estão camisas de seleções que disputarão a Copa, como Brasil, Canadá, Portugal, Argentina, Colômbia, México, Espanha, Alemanha e Japão. Também foram identificadas peças relacionadas a clubes brasileiros, entre eles Santos, Botafogo, Portuguesa, Flamengo e Atlético Mineiro.
Nos últimos três meses, a Receita Federal já havia retido outros 15 contêineres no Porto de Santos, somando cerca de 75 toneladas de produtos falsificados. Segundo o órgão, esse conjunto inclui aproximadamente 428 mil camisas esportivas.