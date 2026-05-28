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Wendel de Novais
Publicado em 28 de maio de 2026 às 08:20
Velho conhecido das torcidas de Vitória e Bahia, o atacante Léo Gamalho acertou com o Avaí para a sequência da temporada 2026 e terá mais uma chance de ampliar a marca que o colocou entre os maiores nomes da história da Série B do Campeonato Brasileiro. Aos 40 anos, o centroavante retorna ao clube catarinense depois de 11 temporadas.
O jogador assinou contrato de produtividade para a disputa da Série B e chega ao Leão da Ilha com a missão de fortalecer o setor ofensivo da equipe na competição nacional. Léo Gamalho estava sem clube desde fevereiro, quando encerrou a passagem pelo Botafogo-SP. Em 2026, ele disputou apenas seis partidas antes de deixar o time paulista.
Léo Gamalho jogu no Vitória e no Bahia
Agora, Léo tentará reencontrar espaço justamente no campeonato em que construiu grande parte da carreira. O atacante soma 90 gols na Série B e ocupa atualmente a segunda colocação entre os maiores artilheiros da história da competição. O líder do ranking é Zé Carlos, que balançou as redes 97 vezes.
Com isso, Gamalho está a apenas sete gols de alcançar o topo da lista histórica. Pela regularidade em diferentes clubes e pelo número de acessos conquistados ao longo dos anos, o veterano ganhou entre torcedores e comentaristas o apelido de “rei da Série B”. Segundo o Transfermarkt, o Avaí será o 25º clube da carreira do atacante, que já passou por equipes como Vitória, Bahia, Coritiba, Goiás, Criciúma e Ponte Preta.