FUTEBOL

Ex-Vitória e Bahia, atacante fecha com 25º clube da carreira e pode se tornar maior artilheiro do campeonato brasileiro

Atacante soma 90 gols na competição e está a sete do recorde de Zé Carlos

Wendel de Novais

Publicado em 28 de maio de 2026 às 08:20

Léo Gamalho atuando pelo Vitória Crédito: Reprodução/Instagram

Velho conhecido das torcidas de Vitória e Bahia, o atacante Léo Gamalho acertou com o Avaí para a sequência da temporada 2026 e terá mais uma chance de ampliar a marca que o colocou entre os maiores nomes da história da Série B do Campeonato Brasileiro. Aos 40 anos, o centroavante retorna ao clube catarinense depois de 11 temporadas.

O jogador assinou contrato de produtividade para a disputa da Série B e chega ao Leão da Ilha com a missão de fortalecer o setor ofensivo da equipe na competição nacional. Léo Gamalho estava sem clube desde fevereiro, quando encerrou a passagem pelo Botafogo-SP. Em 2026, ele disputou apenas seis partidas antes de deixar o time paulista.

Léo Gamalho jogu no Vitória e no Bahia 1 de 6

Agora, Léo tentará reencontrar espaço justamente no campeonato em que construiu grande parte da carreira. O atacante soma 90 gols na Série B e ocupa atualmente a segunda colocação entre os maiores artilheiros da história da competição. O líder do ranking é Zé Carlos, que balançou as redes 97 vezes.