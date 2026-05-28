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Ídolo do futebol deixa de ser apenas garoto-propaganda e investe R$ 39 milhões na Herbalife

Jogador adquiriu participação em braço de tecnologia da empresa, e ações da Herbalife

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 28 de maio de 2026 às 09:15

Herbalife
Herbalife Crédito: Divulgação

Cristiano Ronaldo decidiu transformar uma antiga parceria comercial em investimento. O atacante português aplicou US$ 7,5 milhões - aproximadamente R$ 39 milhões - em uma empresa de tecnologia em saúde ligada à Herbalife, patrocinadora com a qual mantém vínculo desde 2013.

A informação foi divulgada pela companhia durante apresentação de resultados financeiros realizada em meados de fevereiro. Depois do anúncio, as ações da Herbalife registraram forte valorização no mercado, acumulando alta superior a 15%.

Os carros de Cristiano Ronaldo

Lamborghini Aventador por Reprodução
Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse por Reprodução
Rolls-Royce Cullinan por Reprodução
Ferrari 599 GTO por Reprodução
Bugatti Centodieci por Reprodução
Ferrari Purosangue por Reprodução
BMW XM por Reprodução
1 de 7
Lamborghini Aventador por Reprodução

O craque comprou 10% da HBL Pro2col Software LLC, subsidiária criada pela Herbalife para atuar no setor de saúde digital. A plataforma desenvolvida pela empresa utiliza dados relacionados à rotina, alimentação e condições de saúde dos usuários para montar programas individualizados de nutrição e bem-estar.

Embora Ronaldo já atuasse como garoto-propaganda da marca há mais de uma década, esta foi a primeira vez que ele anunciou publicamente participação societária em um negócio ligado à empresa. Em comunicado divulgado pela Herbalife, o jogador afirmou que o investimento representa uma “evolução natural” da relação construída ao longo dos anos. Segundo ele, trabalhar ao lado da companhia é “o que o motiva nesta fase da carreira”.

Recuperação

A reação positiva do mercado ocorre em meio a um histórico recente de perdas da Herbalife. Nos últimos cinco anos, os papéis da companhia acumularam queda de aproximadamente dois terços do valor.

A parceria entre Cristiano Ronaldo e a empresa começou quando o atleta foi escolhido como embaixador global e parceiro oficial de nutrição da marca. Depois disso, a Herbalife lançou a bebida esportiva Herbalife24 CR7 Drive, criada em colaboração com o jogador e voltada para atletas e praticantes de atividades físicas. Desde então, o português participou de campanhas internacionais da companhia.

Hoje atuando pelo Al Nassr, da Arábia Saudita, Ronaldo segue ampliando sua atuação fora dos gramados.

Tags:

Cristiano Ronaldo

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