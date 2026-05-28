FUTEBOL

Exame confirma lesão de Neymar e atacante vira dúvida para jogos da Copa do Mundo

Médico da Seleção informou que recuperação pode durar até três semanas

Wendel de Novais

Publicado em 28 de maio de 2026 às 09:37

Neymar no primeiro dia de treino na Granja Comary Crédito: Reprodução/CBF TV

Neymar virou preocupação na reta final de preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. O médico da equipe, Rodrigo Lasmar, confirmou nesta quinta-feira (28) que o atacante sofreu uma lesão grau 2 na panturrilha direita e precisará de um período de recuperação estimado entre duas e três semanas, de acordo com informações do UOL.

Com o diagnóstico, o camisa 10 está fora dos amistosos contra Panamá e Egito, últimos testes do Brasil antes da estreia no Mundial. Além disso, a presença do atacante no primeiro jogo da Seleção na Copa, diante do Marrocos, passou a ser tratada como incerta, além de ser dúvida para as rodadas seguintes.

Neymar no primeiro dia de treino na Granja Comary 1 de 5

A confirmação foi feita após exames realizados pela comissão médica da Seleção Brasileira. Segundo Lasmar, Neymar já iniciou tratamento intensivo para tentar acelerar a recuperação e será acompanhado diariamente durante o período de recuperação.

"Ele se apresentou, fez todos os exames médicos, terminamos com uma ressonância, que identificou uma lesão grau 2 na panturrilha. Ele segue em tratamento, esperamos que esteja liberado num prazo de duas a três semanas. Conosco, ele estará em um tratamento intensivo, temos como avaliar dia a dia a evolução", disse Lasmar.

Mesmo lesionado, Neymar participou de atividades leves na Granja Comary e chegou a fazer exercícios em bicicleta ergométrica, acompanhado de integrantes da preparação física da Seleção. A comissão técnica evita cravar prazo definitivo para retorno e pretende aguardar a evolução clínica do jogador antes de qualquer decisão sobre a estreia na Copa.

Neymar pela Seleção Brasileira 1 de 12

Declaração

Durante um rápido contato com jornalistas, após jogo do Santos na noite da última terça-feira (26), Neymar foi questionado sobre a recuperação muscular às vésperas do Mundial. Um dos repórteres perguntou: “Só fala pra gente como é que tá a panturrilha, só isso pra gente”. Em tom descontraído, o atacante respondeu imediatamente: “Tá aqui, inteira…”, falou em vídeo que circula nas redes sociais.

A imprensa voltou a insistir sobre a possibilidade de o problema físico atrapalhar a participação do jogador na equipe comandada por Carlo Ancelotti. “Tá bem, você acha que vai ser problema ou não, Neymar? Tudo tranquilo pra Copa?”, perguntou outro jornalista.