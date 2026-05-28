Após lesão grave, Rayssa Leal já tem data para voltar a competir

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Carol Neves
Publicado em 28 de maio de 2026 às 07:56
A skatista Rayssa Leal vai retornar às competições oficiais na Copa do Mundo de Roma 2026. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (27) pela Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk), que divulgou a convocação da seleção brasileira para o torneio disputado entre os dias 7 e 21 de junho, na Itália.
Fora das pistas desde março, quando sofreu uma lesão no joelho durante o Mundial, a medalhista olímpica aparece entre os convocados da modalidade street. Ao todo, o Brasil terá 34 representantes no evento, considerando as categorias masculina e feminina das disputas de park e street.
Na equipe do park, o país contará com nomes de peso, como os medalhistas olímpicos Pedro Barros, prata em Tóquio 2020 e Paris 2024, e Augusto Akio, bronze em Paris 2024. O grupo também reúne o vice-campeão mundial Kalani Konig.
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Entre os homens, ainda foram chamados Luigi Cini, Gui Khury, Luiz Francisco, Pedro Carvalho, Dan Sabino e Pedro Quintas. No feminino, o Brasil terá Raicca Ventura, Dora Varella, Isadora Pacheco, Yndiara Asp, Fernanda Tonissi, Helena Laurino, Sofia Godoy, Fernanda Galdino e Indiá Victoria Chabbert, da Seleção Júnior.
Já no street, além de Rayssa Leal, a convocação inclui o medalhista olímpico Kelvin Hoefler. A equipe masculina também terá Giovanni Vianna, Wallace Gabriel, Ivan Monteiro, João Lucas Alves, Felipe Gustavo, Filipe Mota, Gabryel Aguilar e Matheus Mendes.
No feminino, foram convocadas Gabriela Mazetto, Pâmela Rosa, Duda Ribeiro, Isabelly Ávila, Maria Lúcia e Manuella Moretti.
A programação da Copa do Mundo começa com as disputas do park, entre 7 e 14 de junho, na The Spot Skatepark, em Ostia, distrito de Roma. Depois, entre os dias 14 e 21, será a vez do street, realizado no Parco del Colle Oppio e delle Terme di Traiano, na capital italiana, com o Coliseu ao fundo.