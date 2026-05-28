Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após lesão grave, Rayssa Leal já tem data para voltar a competir

Medalhista olímpica volta às competições oficiais no evento que abre a corrida por vagas para Los Angeles 2028

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 28 de maio de 2026 às 07:56

Rayssa Leal
Rayssa Leal Crédito: Julio Detefon/ STU

A skatista Rayssa Leal vai retornar às competições oficiais na Copa do Mundo de Roma 2026. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (27) pela Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk), que divulgou a convocação da seleção brasileira para o torneio disputado entre os dias 7 e 21 de junho, na Itália.

Fora das pistas desde março, quando sofreu uma lesão no joelho durante o Mundial, a medalhista olímpica aparece entre os convocados da modalidade street. Ao todo, o Brasil terá 34 representantes no evento, considerando as categorias masculina e feminina das disputas de park e street.

Na equipe do park, o país contará com nomes de peso, como os medalhistas olímpicos Pedro Barros, prata em Tóquio 2020 e Paris 2024, e Augusto Akio, bronze em Paris 2024. O grupo também reúne o vice-campeão mundial Kalani Konig.

Rayssa Leal celebrou aniversário com megafesta

Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Thaynara OG foi uma das convidadas por Reprodução
Rayssa Leal com convidados por Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Reprodução
Thaynara OG foi uma das convidadas por Reprodução
Thaynara OG foi uma das convidadas por Reprodução
Rayssa Leal com convidados por Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com a família por Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Reprodução
Rayssa foi às lágrimas com homenagem por Reprodução
Mãe exibe barriga de grávida por Reprodução
Detalhes da decoração por Reprodução
Mãe postou detalhes da festa por Reprodução
Decoração da festa por Reprodução
Detalhe do bolo por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Léo Foguete por Reprodução
Rayssa Leal com Léo Foguete por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com Léo Foguete por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com Léo Foguete por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
DJ Waguim por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com irmão por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com irmão por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Entrada da festa por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Rayssa Leal posando para foto por Reprodução
Rayssa Leal posando para foto por Reprodução
Bolo por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Bolo de aniversário com iniciais da skatista por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Entrada do local onde festa foi celebrada por Reprodução
Pista de dança por Reprodução
Pista de dança por Reprodução
Rayssa Leal com Léo Foguete por Reprodução
DJ Waguim tocou em festa por Reprodução
DJ Waguim tocou em festa por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
1 de 69
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução

Entre os homens, ainda foram chamados Luigi Cini, Gui Khury, Luiz Francisco, Pedro Carvalho, Dan Sabino e Pedro Quintas. No feminino, o Brasil terá Raicca Ventura, Dora Varella, Isadora Pacheco, Yndiara Asp, Fernanda Tonissi, Helena Laurino, Sofia Godoy, Fernanda Galdino e Indiá Victoria Chabbert, da Seleção Júnior.

Já no street, além de Rayssa Leal, a convocação inclui o medalhista olímpico Kelvin Hoefler. A equipe masculina também terá Giovanni Vianna, Wallace Gabriel, Ivan Monteiro, João Lucas Alves, Felipe Gustavo, Filipe Mota, Gabryel Aguilar e Matheus Mendes.

No feminino, foram convocadas Gabriela Mazetto, Pâmela Rosa, Duda Ribeiro, Isabelly Ávila, Maria Lúcia e Manuella Moretti.

A programação da Copa do Mundo começa com as disputas do park, entre 7 e 14 de junho, na The Spot Skatepark, em Ostia, distrito de Roma. Depois, entre os dias 14 e 21, será a vez do street, realizado no Parco del Colle Oppio e delle Terme di Traiano, na capital italiana, com o Coliseu ao fundo.

Tags:

Rayssa Leal

Mais recentes

Imagem - Ex-Vitória e Bahia, atacante fecha com 25° clube da carreira e pode se tornar maior artilheiro do campeonato brasileiro

Ex-Vitória e Bahia, atacante fecha com 25° clube da carreira e pode se tornar maior artilheiro do campeonato brasileiro
Imagem - Receita Federal apreende 22 toneladas de camisas falsas de seleções e clubes de futebol

Receita Federal apreende 22 toneladas de camisas falsas de seleções e clubes de futebol
Imagem - Vai ser cortado? CBF manda Neymar fazer exames em clínica fora da Granja Comary após lesão

Vai ser cortado? CBF manda Neymar fazer exames em clínica fora da Granja Comary após lesão