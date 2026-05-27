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Neymar fica fora de treino da Seleção e aumenta preocupação para a Copa do Mundo

Jogadores começaram a se apresentar na noite desta terça (26) e nesta quarta-feira (27)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 27 de maio de 2026 às 22:34

Neymar pela Seleção Brasileira
Neymar pela Seleção Brasileira Crédito: Shutterstock

A Seleção Brasileira começou a se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis, para treinar mirando a Copa do Mundo. Neymar, no entanto, não participou do treino, reforçando a preocupação com o atacante para o campeonato.

Segundo a Confederação Brasileira de Futebol, Neymar precisou realizar exames complementares em uma clínica e, por isso, não participou do treino. O atleta sofreu uma pancada na panturrilha direita durante uma partida do Campeonato Brasileiro Série A enquanto atuava pelo Santos Futebol Clube.

Neymar pela Seleção Brasileira

Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
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Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock

Sem Neymar, outros atletas já fazem a preparação para a Copa do Mundo. Casemiro chegou na noite dessa terça-feira (26), enquanto os outros 22 atletas convocados se juntaram à delegação ao longo da manhã desta quarta. Léo Nannetti, que irá reforçar a seleção no gol, também participará de toda a etapa de treinamentos na Granja Comary e também nos Estados Unidos.

Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães, ambos do Arsenal Football Club, e Marquinhos, do Paris Saint-Germain, se apresentarão à Seleção Canarinho nos Estados Unidos. No próximo sábado (30), eles irão se enfrentar pela final da UEFA Champions League Final, em Budapeste, capital da Hungria.

Craques que podem disputar sua última Copa do Mundo em 2026

Lionel Messi — Aos 38 anos, o argentino vai completar 39 durante a disputa da sexta Copa da carreira e pode encerrar no Mundial a trajetória que já teve o título de 2022 como ponto alto. por Fifa/Divulgação
Cristiano Ronaldo — Aos 41 anos, o português vai para a sexta Copa e segue em busca do único grande troféu que ainda falta no currículo, o Mundial.  por Reprodução
Neymar — Aos 34 anos, o camisa 10 volta ao torneio depois de um ciclo marcado por lesões e ainda tenta levao o Brasil ao tão sonhado hexa.  por Shutterstock
Manuel Neuer — Aos 40 anos, o goleiro campeão de 2014 voltou à seleção e deve disputar a quinta Copa da carreira, fechando seu ciclo na seleção nacional.  por Philipp Reinhard/DFB
Kevin De Bruyne — Aos 34 anos, o belga entra no torneio como o grande craque do país e tenta coroar a geração da Bélgica com um título inédito. por Reprodução
Virgil van Dijk — Aos 34 anos, o capitão da Holanda segue como líder da defesa e pode usar 2026 para fechar a trajetória em Copas no alto nível. por Shutterstock
James Rodríguez — Aos 34 anos, o capitão da Colômbia tenta viver mais uma grande Copa depois de ter sido o destaque do time na campanha de 2014. por Shutterstock
Edin Dzeko — Aos 40 anos, o maior artilheiro da história da Bósnia pode usar 2026 como despedida em Mundiais, ainda carregando a seleção como principal nome. por Shutterstock
Aos 40 anos, o croata se prepara para a quinta Copa depois de liderar a geração que levou a Croácia ao vice em 2018 e ao terceiro lugar em 2022 por Shutterstock
N’Golo Kanté — Aos 35 anos, o campeão mundial de 2018 continua sendo nome de experiência na França e pode transformar 2026 em despedida de Mundial. por Shutterstock
Thibaut Courtois — Aos 34 anos, o goleiro voltou à seleção belga e chega como um dos nomes mais experientes do elenco em mais uma tentativa de ir longe em Copa. por Shutterstock
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Lionel Messi — Aos 38 anos, o argentino vai completar 39 durante a disputa da sexta Copa da carreira e pode encerrar no Mundial a trajetória que já teve o título de 2022 como ponto alto. por Fifa/Divulgação

No centro de treinamento da Seleção Brasileira, o treinador Carlo Ancelotti e sua comissão técnica comandarão quatro sessões de treino antes do duelo contra o Seleção Panamenha de Futebol, no domingo (31), às 18h30, no Estádio do Maracanã.

* Com informações da Agência Brasil

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