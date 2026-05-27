FUTEBOL

Neymar fica fora de treino da Seleção e aumenta preocupação para a Copa do Mundo

Jogadores começaram a se apresentar na noite desta terça (26) e nesta quarta-feira (27)

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de maio de 2026 às 22:34

Neymar pela Seleção Brasileira Crédito: Shutterstock

A Seleção Brasileira começou a se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis, para treinar mirando a Copa do Mundo. Neymar, no entanto, não participou do treino, reforçando a preocupação com o atacante para o campeonato.

Segundo a Confederação Brasileira de Futebol, Neymar precisou realizar exames complementares em uma clínica e, por isso, não participou do treino. O atleta sofreu uma pancada na panturrilha direita durante uma partida do Campeonato Brasileiro Série A enquanto atuava pelo Santos Futebol Clube.

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Sem Neymar, outros atletas já fazem a preparação para a Copa do Mundo. Casemiro chegou na noite dessa terça-feira (26), enquanto os outros 22 atletas convocados se juntaram à delegação ao longo da manhã desta quarta. Léo Nannetti, que irá reforçar a seleção no gol, também participará de toda a etapa de treinamentos na Granja Comary e também nos Estados Unidos.

Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães, ambos do Arsenal Football Club, e Marquinhos, do Paris Saint-Germain, se apresentarão à Seleção Canarinho nos Estados Unidos. No próximo sábado (30), eles irão se enfrentar pela final da UEFA Champions League Final, em Budapeste, capital da Hungria.

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No centro de treinamento da Seleção Brasileira, o treinador Carlo Ancelotti e sua comissão técnica comandarão quatro sessões de treino antes do duelo contra o Seleção Panamenha de Futebol, no domingo (31), às 18h30, no Estádio do Maracanã.