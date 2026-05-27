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Ex-capitão da seleção e campeão mundial anuncia gravidez da esposa: 'Uma grande bênção'

Jogador usou seu perfil nas redes sociais para dividir uma novidade familiar

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 27 de maio de 2026 às 23:05

Lúcio Ferreira
Lúcio Ferreira Crédito: Reprodução

O jogador de futebol Lúcio Ferreira, ex-capitão da Seleção Brasileira, usou seu perfil nas redes sociais para dividir uma novidade familiar. O atleta anunciou a gravidez de sua esposa, a cirurgiã-dentista Marília Forgiarini.

A publicação da última segunda-feira (25) mostra uma foto do jogador ao lado da esposa, com as mãos na barriga. Na legenda, Lúcio celebrou a novidade. “Com muita alegria e muita gratidão a Deus, uma grande bênção está a caminho… Nosso bebê vem aí”, escreveu.

Lúcio Ferreira, ex-capitão da Seleção Brasileira

Lúcio Ferreira por Reprodução
Lúcio Ferreira por Reprodução
Lúcio Ferreira por Reprodução
Lúcio Ferreira por Reprodução
Lúcio Ferreira por Reprodução
Lúcio Ferreira por Reprodução
Lúcio Ferreira por Reprodução
Lúcio Ferreira por Reprodução
Lúcio Ferreira por Reprodução
Lúcio Ferreira por Reprodução
Lúcio Ferreira por Reprodução
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Lúcio Ferreira por Reprodução

Aos 47 anos, o jogador já é pai de três filhos: Victória, de 28 anos, Valentina, de 19, e João Victor, de 24. Todos são filhos da ex-esposa do craque, Dione Ferreira.

Lúcio e Marília estão casados desde dezembro de 2025. Nesta quarta-feira (27), a cirurgiã-dentista compartilhou outro momento do casal, dessa vez desempacotando e brincando com um carrinho de bebê. “Papai vai arrasar nos passeios”, escreveu.

Natural de Brasília, Lúcio atuava como zagueiro e se consagrou campeão do mundo com o Brasil na Copa do Mundo FIFA de 2002. Recentemente, o jogador sofreu um acidente doméstico e teve 18% do corpo queimado após uma explosão.

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