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Ex-capitão da seleção e campeão mundial anuncia gravidez da esposa: 'Uma grande bênção'

Jogador usou seu perfil nas redes sociais para dividir uma novidade familiar

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de maio de 2026 às 23:05

Lúcio Ferreira Crédito: Reprodução

O jogador de futebol Lúcio Ferreira, ex-capitão da Seleção Brasileira, usou seu perfil nas redes sociais para dividir uma novidade familiar. O atleta anunciou a gravidez de sua esposa, a cirurgiã-dentista Marília Forgiarini.

A publicação da última segunda-feira (25) mostra uma foto do jogador ao lado da esposa, com as mãos na barriga. Na legenda, Lúcio celebrou a novidade. “Com muita alegria e muita gratidão a Deus, uma grande bênção está a caminho… Nosso bebê vem aí”, escreveu.

Lúcio Ferreira, ex-capitão da Seleção Brasileira 1 de 11

Aos 47 anos, o jogador já é pai de três filhos: Victória, de 28 anos, Valentina, de 19, e João Victor, de 24. Todos são filhos da ex-esposa do craque, Dione Ferreira.

Lúcio e Marília estão casados desde dezembro de 2025. Nesta quarta-feira (27), a cirurgiã-dentista compartilhou outro momento do casal, dessa vez desempacotando e brincando com um carrinho de bebê. “Papai vai arrasar nos passeios”, escreveu.