Em jogo maluco, Vitória vence o ABC por 4x3 e volta à final da Copa do Nordeste após 16 anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 27 de maio de 2026 às 23:47
Depois de 16 anos, o Vitória está de volta à final da Copa do Nordeste em busca do pentacampeonato regional. Após vencer o jogo de ida no Barradão por 6x2, o Leão da Barra venceu o ABC novamente na noite desta quarta-feira (27), na Arena das Dunas, em Natal, desta vez por 4x3. Com o resultado, o Rubro-Negro fechou o confronto em 10x5 no placar agregado e carimbou vaga na decisão, algo que não acontecia desde 2010, quando conquistou seu quarto título regional justamente diante do próprio Elefante.
O jogo foi uma verdadeira caça de gato e rato. O ABC abriu o placar com Luiz Fernando, mas logo depois Marinho empatou para o Vitória. Ainda no primeiro tempo, os donos da casa voltaram a ficar em vantagem, novamente com Luiz Fernando. Já na etapa final, Baralhas deixou tudo igual outra vez. Nos minutos finais, Igor Bahia recolocou o Elefante na frente do marcador, mas Fabri apareceu rapidamente para decretar o empate em 3x3. E já nos acréscimos, Erick converteu pênalti para garantir a vitória Rubro-negra.
Na grande decisão, o Vitória vai enfrentar o Fortaleza e, por ter feito melhor campanha geral na competição, terá o direito de decidir o título em casa. O jogo de ida, na Arena Castelão, em Fortaleza, será disputado na próxima quarta-feira (3), enquanto a partida de volta, no Barradão, acontece no sábado (6).
Antes de pensar na decisão regional, porém, o Leão da Barra volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será contra o Santos, neste sábado (30), às 21h30, na Vila Belmiro, pela 18ª rodada da competição. Será o último jogo da equipe na elite nacional antes da pausa para a Copa do Mundo.
Veja como foi ABC 3x4 Vitória, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Nordeste
Assim como aconteceu no jogo de ida, o ABC começou a partida em Natal marcando alto e impondo muitas dificuldades ao time mesclado do Vitória. Apesar de ter mais posse de bola, o Elefante criava pouco e levava perigo principalmente em chutes de longa distância, e foi justamente assim que abriu o placar. Aos 15 minutos, João Pedro arriscou de fora da área, Lucas Arcanjo deu rebote e Luiz Fernando se antecipou a Cacá para completar para as redes.
Após sofrer o gol, o Leão da Barra acordou na partida e rapidamente conseguiu reagir. Aos 20 minutos, Marinho cobrou falta da intermediária na área, e Nathan Mendes desviou de cabeça para deixar tudo igual no marcador.
Com o empate, o Vitória passou a ter mais a bola, mas encontrava dificuldades na troca de passes e na construção das jogadas. Enquanto isso, o ABC se mostrava mais objetivo e seguia levando perigo nas finalizações de longe. Aos 32 minutos, Luiz Fernando arriscou novamente de fora da área, e dessa vez Lucas Arcanjo espalhou para escanteio.
E foi mais uma vez apostando nos chutes de média e longa distância que os donos da casa voltaram a ficar em vantagem. Aos 35 minutos, Dudu Mandai encarou Nathan Mendes no mano a mano e aproveitou o momento em que o lateral rubro-negro sentiu o joelho na jogada para chegar à linha de fundo e cruzar para a entrada da área. Luiz Fernando apareceu livre e bateu de primeira, rasteiro, para fazer 2x1, em chute que ainda tocou na trave antes de entrar.
Na reta final da primeira etapa, o Vitória conseguiu construir sua melhor jogada e quase chegou ao empate antes do intervalo. Após uma sequência de passes pelo centro, Kayzer ajeitou para Marinho na entrada da área, e o camisa 7 do Leão acertou um belo chute, obrigando Matheus Alves a se esticar todo para fazer a defesa.
Campanha do Vitória na Copa do Nordeste
No intervalo, já sabendo da vitória parcial do Fortaleza por 1x0 sobre o Sport na outra semifinal, resultado que garantiria ao Leão o direito de decidir a final em casa independentemente do adversário, desde que vencesse o ABC, Jair Ventura decidiu acionar a cavalaria. O treinador promoveu as entradas de Erick e Renê nos lugares de Marinho e Kayzer para a volta do segundo tempo.
As mudanças melhoraram consideravelmente o desempenho do Vitória, que passou a controlar as ações e acumular volume ofensivo, empilhando chances para chegar ao empate. O primeiro grande momento veio após cruzamento de Jamerson para cabeçada de Edenilson, defendida por Matheus Alves. Na sequência, Erick deixou Renê cara a cara com o goleiro, mas o centroavante tentou encobrir o arqueiro e mandou por cima.
Depois de tanta pressão, o Leão finalmente chegou ao empate aos 27 minutos. Baralhas encontrou um bom passe em profundidade para Tarzia pela direita e correu em direção à pequena área. O argentino foi até a linha de fundo e mostrou muita calma perto do gol ao rolar a bola para trás. Baralhas apareceu sozinho na pequena área e apenas empurrou para o gol vazio, deixando tudo igual no marcador.
Depois de sofrer o empate, o ABC se lançou de vez ao ataque e passou a pressionar em busca ao menos da vitória de honra. Após várias intervenções de Lucas Arcanjo, o Elefante conseguiu voltar à frente do marcador aos 42 minutos. Lima avançou pelo meio e deu um ótimo passe para Igor Bahia, que dominou e bateu cruzado para marcar o terceiro gol do ABC.
Mas os donos da casa mal tiveram tempo para comemorar. No minuto seguinte, o Leão da Barra voltou a empatar em um lance bastante confuso. Após jogada pela esquerda, Renê tentou tocar para Fabri, mas a bola ficou travada e voltou para o centroavante, que finalizou para defesa de Matheus Alves. No rebote, enfim, Fabri apareceu para mandar para o fundo das redes e deixar tudo igual novamente.
Nos acréscimos, ainda houve tempo para o Vitória buscar a virada em um jogo completamente maluco. Depois de desperdiçar uma chance clara no lance anterior, Erick recuperou a bola após cobrança de escanteio e sofreu pênalti. Na cobrança, o camisa 33 bateu no canto esquerdo de Matheus Alves e deu números finais à partida, carimbando a classificação do Leão para a decisão.
ABC 3x4 Vitória - Jogo de volta da semifinal da Copa do Nordeste
ABC: Matheus Alves; Lucas Marques, Lucas Souza, Wellington Carvalho e Dudu Mandai (Jefferson); Jonathan, Wellington Reis (Rikelmi), João Pedro (Bruno Leite) e Luiz Fernando; Wallyson e Igor Bahia. Técnico: Waguinho Dias.
Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes (Luan Cândido), Edenilson, Cacá e Jamerson; Caíque (Zé Breno), Zé Vitor e Baralhas; Marinho (Erick), Diego Tarzia (Fabri) e Renato Kayzer (Renê). Técnico: Jair Ventura.
Local: Casa de Apostas Arena das Dunas
Gols: Luiz Fernando, aos 15 e aos 31 minutos do 1º tempo, e Igor Bahia, aos 42 minutos do 2º (ABC) /
Nathan Mendes, aos 21 minutos do 1° tempo, Baralhas, aos 28 minutos, Fabri, aos 43 minutos, e Erick, aos 49 minutos, do 2° tempo
Cartões amarelos: Wellington Reis, Wellington Reis (ABC) / Marinho, Caíque, Lucas Arcanjo (Vitória)
Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa (PI)
Assistentes: Alisson Lima Damasceno (PI) e Márcio Iglesias Araújo Silva (PI)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)