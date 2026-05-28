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Veja quanto o Vitória faturou com a classificação para final da Copa do Nordeste

Leão da Barra vai encarar o Fortaleza na grande decisão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 28 de maio de 2026 às 00:13

ABC X Vitória - Jogo de volta das semifinais da Copa do Nordeste
ABC X Vitória - Jogo de volta das semifinais da Copa do Nordeste Crédito: Victor Ferreira/ECV

O Vitória está de volta à final da Copa do Nordeste depois de 16 anos e, além da vaga na decisão, também garantiu uma importante premiação financeira. Após eliminar o ABC na semifinal, o Leão da Barra já assegurou pelo menos R$ 4,3 milhões em cotas e premiações no torneio regional, valor que pode aumentar até R$ 4,6 milhões.

Veja como foi ABC 3x4 Vitória, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Nordeste

ABC X Vitória - Jogo de volta das semifinais da Copa do Nordeste por Victor Ferreira/ECV
ABC X Vitória - Jogo de volta das semifinais da Copa do Nordeste por Victor Ferreira/ECV
ABC X Vitória - Jogo de volta das semifinais da Copa do Nordeste por Victor Ferreira/ECV
ABC X Vitória - Jogo de volta das semifinais da Copa do Nordeste por Victor Ferreira/ECV
ABC X Vitória - Jogo de volta das semifinais da Copa do Nordeste por Victor Ferreira/ECV
ABC X Vitória - Jogo de volta das semifinais da Copa do Nordeste por Victor Ferreira/ECV
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ABC X Vitória - Jogo de volta das semifinais da Copa do Nordeste por Victor Ferreira/ECV

Até chegar à final, o Vitória já havia embolsado R$ 3,6 milhões. O clube recebeu R$ 2,5 milhões apenas pela participação na Copa do Nordeste, além de R$ 500 mil pela classificação às quartas de final e outros R$ 600 mil pela vaga nas semifinais.

Agora, com a presença garantida na decisão, o Leão já assegurou ao menos mais R$ 700 mil, valor destinado ao vice-campeão do torneio. Caso conquiste o título regional, a equipe pode aumentar ainda mais a premiação e faturar R$ 1 milhão pela conquista do pentacampeonato.

Campanha do Vitória na Copa do Nordeste

Vitória 1x2 Botafogo-PB - 1ª rodada por Victor Ferreira/ECV
CRB 2x4 Vitória - 2ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 4x1 Juazeirense - 3ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 3x1 Piauí - 4ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x2 Confiança - 5ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 1x0 Ceará - Quartas de final  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 6x2 ABC - Jogo de ida das semifinais por Victor Ferreira/ECV
ABC 3X4 Vitória - Jogo de volta das semifinais da Copa do Nordeste por Victor Ferreira/ECV
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Vitória 1x2 Botafogo-PB - 1ª rodada por Victor Ferreira/ECV

Na grande final, o Vitória terá pela frente o Fortaleza. Por ter feito melhor campanha geral na competição, o Rubro-Negro baiano terá a vantagem de decidir o título diante da torcida, no Barradão. O jogo de ida, na Arena Castelão, em Fortaleza, será disputado na próxima quarta-feira (3), enquanto a partida decisiva acontece no sábado (6), em Salvador.

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Antes de voltar as atenções para a decisão regional, porém, o Leão da Barra encara o Santos neste sábado (30), às 21h30, na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será o último compromisso da equipe antes da pausa para a Copa do Mundo.

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Vitória Copa do Nordeste

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