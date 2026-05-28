PREMIAÇÃO GORDA

Veja quanto o Vitória faturou com a classificação para final da Copa do Nordeste

Leão da Barra vai encarar o Fortaleza na grande decisão

Pedro Carreiro

Publicado em 28 de maio de 2026 às 00:13

ABC X Vitória - Jogo de volta das semifinais da Copa do Nordeste Crédito: Victor Ferreira/ECV

O Vitória está de volta à final da Copa do Nordeste depois de 16 anos e, além da vaga na decisão, também garantiu uma importante premiação financeira. Após eliminar o ABC na semifinal, o Leão da Barra já assegurou pelo menos R$ 4,3 milhões em cotas e premiações no torneio regional, valor que pode aumentar até R$ 4,6 milhões.

Veja como foi ABC 3x4 Vitória, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Nordeste 1 de 6

Até chegar à final, o Vitória já havia embolsado R$ 3,6 milhões. O clube recebeu R$ 2,5 milhões apenas pela participação na Copa do Nordeste, além de R$ 500 mil pela classificação às quartas de final e outros R$ 600 mil pela vaga nas semifinais.

Agora, com a presença garantida na decisão, o Leão já assegurou ao menos mais R$ 700 mil, valor destinado ao vice-campeão do torneio. Caso conquiste o título regional, a equipe pode aumentar ainda mais a premiação e faturar R$ 1 milhão pela conquista do pentacampeonato.

Campanha do Vitória na Copa do Nordeste 1 de 8

Na grande final, o Vitória terá pela frente o Fortaleza. Por ter feito melhor campanha geral na competição, o Rubro-Negro baiano terá a vantagem de decidir o título diante da torcida, no Barradão. O jogo de ida, na Arena Castelão, em Fortaleza, será disputado na próxima quarta-feira (3), enquanto a partida decisiva acontece no sábado (6), em Salvador.