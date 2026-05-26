EMBATE RUBRO-NEGRO

Relembre os duelos entre Vitória e Athletico-PR na Copa do Brasil

As equipes já se enfrentaram em duas ocasiões pela competição

Pedro Carreiro

Publicado em 26 de maio de 2026 às 17:10

Atlhetico-PR 3x1 Vitória - 13ª rodada Série A 2026 Crédito: Victor Ferreira/ECV

Após eliminar o Flamengo de forma heroica, o Vitória já conhece seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil. Em sorteio realizado na manhã desta terça-feira (26), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, ficou definido que o Leão da Barra enfrentará o Athletico-PR na próxima fase da competição.

O sorteio também definiu os mandos de campo. O confronto de ida será disputado na Arena da Baixada, em Curitiba, nos dias 1º ou 2 de agosto (sábado ou domingo), enquanto a partida de volta acontece no Barradão, nos dias 5 ou 6 de agosto (quarta ou quinta-feira).

Esta, porém, não será a primeira vez que os dois rubro-negros se enfrentam pela Copa do Brasil. Na verdade, será o terceiro encontro entre as equipes no torneio.

Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil 1 de 12

O primeiro duelo aconteceu na primeira fase da edição de 1991, quando o Vitória levou a melhor e garantiu a classificação. Após empatar em 1x1 no Paraná, o Leão confirmou a vaga ao vencer o jogo de volta, em Salvador, por 2x1.

Já no segundo encontro, pela segunda fase de 2007, quem avançou foi o Furacão. O Vitória construiu uma boa vantagem no Barradão ao vencer o duelo de ida por 4x1, mas acabou eliminado após perder por 3x0 na volta. Na época, o Athletico-PR se classificou graças ao critério do gol fora de casa, regra que já não existe mais nas competições mata-mata.

Se o retrospecto aponta equilíbrio, um fator pode servir de esperança para a torcida rubro-negra: a decisão em casa. Além de o Barradão ter se tornado uma verdadeira fortaleza para o Leão nesta temporada, nos dois confrontos anteriores entre as equipes pela Copa do Brasil avançou quem disputou a partida de volta como mandante.

Relembre como foi o jogo polêmico entre Athletico e Vitória 1 de 8

O Vitória também chega motivado por um sentimento de revanche. No último encontro entre os clubes, válido pela 13ª rodada, o Leão foi derrotado pelo Athletico-PR por 3x1 em uma partida marcada por polêmicas de arbitragem.

O clube baiano deixou o gramado bastante irritado com algumas decisões do árbitro. Entre as principais reclamações estiveram a não expulsão de Luis Gustavo, logo aos sete minutos, após um chute em Zé Vitor caído no chão; a marcação de um pênalti duvidoso de Cacá em Viveros, que originou o gol de empate; além de outra não expulsão, desta vez por um carrinho forte de Arthur Dias em Renê, quando o jogo ainda estava empatado.

As críticas do Rubro-Negro baiano após a partida foram tão intensas que o atacante Erick e o presidente Fábio Mota acabaram punidos pela CBF. Agora, assim como aconteceu diante do Flamengo, o Vitória quer transformar a revolta em combustível para buscar a classificação.