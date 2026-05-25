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Vitória conta com cláusula para segurar Renê após interesse de clubes do Brasil e da Europa

Leão da Barra tem prioridade de compra prevista em contrato com a Portuguesa

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 25 de maio de 2026 às 19:19

Renê em ação pelo Vitória
Renê em ação pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

A grande fase vivida pelo Vitória, que perdeu apenas uma vez nos últimos oito jogos, passa diretamente pelo momento de Renê. Emprestado pela Portuguesa, o atacante de 22 anos caiu rapidamente nas graças da torcida ao acumular gols e atuações decisivas com a camisa do Leão.

O desempenho do camisa 91, naturalmente, já começou a despertar interesse de outras equipes. Segundo informações do jornalista Jorge Nicola, clubes do Sudeste, do Nordeste, além de equipes de Portugal e da França, já teriam procurado a Portuguesa e estariam dispostos a investir até 5 milhões de euros para contratar o atacante.

Veja como está sendo a passagem de Renê pelo Vitória

Renê em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Renê em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Renê em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Renê em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Renê em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Renê em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Renê em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Renê em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Renê em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Baralhas em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Renê em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Renê em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Renê anunciado como novo reforço por Victor Ferreira/ECV
Renê foi oficialmente apresentado pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
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Renê em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV

Apesar do interesse crescente no atleta, o Vitória está protegido contratualmente e vê com otimismo a possibilidade de manter o jogador. Ao CORREIO, o diretor de futebol Sérgio Papellin explicou que o Rubro-Negro possui prioridade total na compra do atleta.

Pelo acordo firmado com a Portuguesa, qualquer proposta recebida pelo atacante obriga o clube paulista a comunicar o Vitória, que terá 72 horas para exercer a cláusula de compra fixada em 1 milhão de euros, cerca de R$ 6,4 milhões na cotação atual, por 50% dos direitos econômicos do jogador.

Vale lembrar que o Leão da Barra já desembolsou R$ 700 mil pelo empréstimo de Renê. O valor será abatido do montante final previsto para a compra em definitivo do atacante.

Contratações mais caras da história do Vitória

Baralhas foi contratado junto ao Atlético-GO por R$ 8 milhões por Victor Ferreira/ EC Vitória
Erick foi contratado junto ao São Paulo por R$ 7 milhões  por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo foi contratado junto ao Portimonense-POR por R$ 5,6 milhões em 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Claudinho foi contratado junto ao Criciúma por R$ 5,1 milhões no final de 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Petkovic foi contrato junto ao Real Madrid por R$ 5 milhões em 1997 (equivalente a cerca de R$ 44 milhões nos dias de hoje) por Divulgação/EC Vitória
Janderson foi contratado junto ao Botafogo por R$ 5 milhões em 2024  por Victor Ferreira/EC Vitória
Wellington Rato foi contratado junto ao São Paulo por R$ 5 milhões no começo de 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Braga foi contratado junto ao Santos por R$ 5 milhões no começo de 2025  por Victor Ferreira/EC Vitória
Kieza foi contratado junto ao São Paulo por R$ 4 milhões em 2016 (equivalente a cerca de R$ 7,8 milhões nos dias de hoje) por Francisco Galvão/EC Vitória
Bebeto foi contrato junto ao Sevilla por R$ 3,5 milhões em 1997 (equivalente a cerca de R$ 30 milhões nos dias de hoje) por Reprodução/X
Matheusinho foi contratado junto ao Cuiabá por R$ 3,3 milhões por Victor Ferreira/EC Vitória
Fabri foi contratado junto ao Levante-ESP por R$ 3,2 milhões no começo de 2025  por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Naldi foi contratado junto à Ponte Preta por R$ 3 milhões em 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
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Baralhas foi contratado junto ao Atlético-GO por R$ 8 milhões por Victor Ferreira/ EC Vitória

Além do mais, segundo o regulamento da CBF, um jogador que tenha entrado em capo por dois clubes em competições nacionais no mesmo calendário não pode atuar por uma terceira equipe, mesmo que seu registro seja regularizado. Ou seja, Renê só poderia atuar por qualquer outro clube brasileiro em 2027. No entanto, ele ainda poderia se transferir para clubes do exterior. 

Além disso, o diretor confirmou que o clube já possui bases salariais alinhadas com Renê desde o fim de março, quando o atacante chegou ao Barradão por empréstimo. A diretoria trabalha para concretizar a compra em definitivo o quanto antes, embora tenha até 30 de novembro de 2026 para exercer a cláusula prevista em contrato.

Começo colossal com a camisa do Vitória

A pressa do Vitória em garantir a permanência de Renê se explica pelos números impressionantes do atacante. Em apenas 15 partidas pelo Leão, o jogador já soma nove gols e uma assistência, desempenho que o transformou em uma das principais peças ofensivas da equipe.

Se forem contabilizados também os números conquistados pela Portuguesa no início do ano, Renê acumula 16 gols e duas assistências em 26 jogos na temporada. O desempenho coloca o atacante empatado com outros quatro jogadores como o quarto maior artilheiro do futebol brasileiro em 2026.

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No Vitória, o camisa 91 já divide a vice-artilharia do clube na temporada com Erick, mesmo tendo disputado 14 partidas a menos. Ele também aparece apenas um gol atrás de Renato Kayzer, que entrou em campo cinco vezes a mais.

Os números iniciais de Renê também superam marcas de atacantes históricos do clube. Ídolo rubro-negro, Dinei marcou oito gols e deu uma assistência nos seus primeiros 15 jogos pelo Leão. O último atacante a apresentar desempenho tão bom quanto ao do atual camisa 91 foi Neto Baiano, que balançou as redes dez vezes em suas 15 primeiras partidas pelo Vitória.

Tags:

Vitória

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